Nevrijeme u Njemačkoj: Tornado nosio krovove, čupao drveće, ima povrijeđenih

​Njemačku je oko 17 časova zahvatilo veliko nevrijeme, a tornado koji je protutnjao napravio je veliku štetu u Lipštadu i još nekim mjestima u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Tornado je nosio krovove i obarao drveća, prema prvim podacima ima i povrijeđenih.

Cijelo gradsko područje je pogođeno, rekao je portparol vatrogasne službe.

"Oluja je u petak izazvala i veliku štetu u Paderbornu. Prema prvim izvještajima bilo je više povređenih", rekao je predveče portparol vatrogasne službe.

Izvještač njemačke novinske agencije javio je da je drveće palo na automobile.

"Trenutno je ovdje haos", rekla je portparolka policije.

Guck ma! Das in meiner Heimatstadt Paderborn. Wie aus so nem Ami-Film. Noch nie so nen krassen Tornado in Deutschland gesehen pic.twitter.com/mz2tLb8t28