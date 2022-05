BERLIN - Njemačka bi se mogla suočiti sa nedostatkom benzina usljed embarga na rusku naftu, izjavio je njemački ministar ekonomije Robert Habek.

On je za televiziju RTL rekao da Vlada Njemačke radi na potencijalnim rješenjima.

"Nažalost, ne može se isključiti mogućnost da će zaista biti deficit. Možemo to da riješimo, ali je moguće da će neko vrijeme biti premalo nafte, a samim tim i benzina. To se ne može isključiti. Naravno, radimo na tome da osiguramo da se to ne desi", istakao je Habek.