Novi gaf američkog predsjednika

Potez američkog predsjednika Džozefa Bajdena nakon govora natjerao je mnoge da se zamisle.

U četvrtak je Biden održao 40-minutni govor na Poljoprivrednom i tehničkom državnom univerzitetu Sjeverne Karoline u Greensborou, a na bini do njega nije bilo nikoga.

Nakon što je završio svoj govor, 79-godišnji vođa demokrata okrenuo se udesno i ispružio ruku u položaj rukovanja. No, niko nije bio na bini pa nije mogao ni odgovoriti na gest američkog predsjednika.

Bajden je takođe djelovao dezorijentisano i čudno se okrenuo od publike na kraju.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo