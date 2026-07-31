Objavljen plan za kraj rata u Gazi, ali uz veliki uslov

​VAŠINGTON - Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa objavila je kompletan tekst takozvane "mape puta" za sprovođenje sveobuhvatnog mirovnog procesa u Pojasu Gaze, nakon što je Hamas saopštio da je spreman da pristane na stavljanje teškog naoružanja pod kontrolu nove palestinske administracije, ali uz uslov da se izraelska vojska u potpunosti povuče iz enklave.

Plan u 15 tačaka predviđa postepeni prekid svih vojnih aktivnosti, fazno povlačenje izraelskih snaga, uspostavljanje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom (NCAG), kao i raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga koje bi nadgledale sprovođenje sporazuma i obezbijedile dopremanje humanitarne pomoći.

Oružje pod kontrolom nove administracije

Prema dokumentu, sve funkcije civilne uprave i bezbjednosti trebalo bi da budu prenesene na NCAG, dok bi teško naoružanje, vojna skladišta i tuneli bili postepeno stavljeni van upotrebe pod međunarodnim nadzorom.

Plan takođe predviđa da nijedno oružje ne bude predato Izraelu ili drugim nepalestinskim akterima, već da nakon završetka procesa isključivu kontrolu nad naoružanjem ima nova palestinska administracija.

Napredak svake faze zavisio bi od potvrde Međunarodnog verifikacionog komiteta da su obje strane ispunile preuzete obaveze.

Hamas i Izrael ostaju pri svojim uslovima

Iako je predsjednik Tramp sporazum nazvao "velikom prekretnicom" ka trajnom miru, Hamas je poručio da neće sprovesti razoružavanje dok Izrael ne obustavi vojne operacije i ne završi povlačenje iz Gaze.

S druge strane, izraelski zvaničnici ističu da se izraelske snage neće povući prije nego što Hamas bude razoružan i Gaza demilitarizovana, što pokazuje da uprkos objavljenoj mapi puta i dalje postoje ozbiljna neslaganja oko redoslijeda sprovođenja ključnih obaveza.

Očekuje se da će naredna runda pregovora, uz posredovanje međunarodnih aktera, pokušati da usaglasi mehanizme i rokove za primjenu sporazuma, navodi "Independent".

Principi:

1.

Sve strane ponovo potvrđuju svoju posvećenost Sveobuhvatnom planu predsjednika Donalda Trampa za postizanje mira u Gazi, koji zajedno sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN broj 2803 (2025) predstavlja usaglašeni međunarodni okvir za sprovođenje ovog procesa.

Kroz ovaj proces strane imaju za cilj da okončaju ciklus razaranja, obezbijede potpuno povlačenje Izraela iz Pojasa Gaze, obnove normalan život, omoguće palestinsku upravu, obnovu, bezbjednost, oporavak i ekonomski razvoj, saniraju oštećene sektore i otvore vjerodostojan politički put ka samoopredjeljenju i uspostavljanju palestinske države.

2.

Izrael će bez odlaganja u potpunosti ispuniti sve preostale obaveze iz Protokola iz Šarm el Šeika, posebno prekid vojnih operacija, kako je navedeno u Aneksu 1.

Hamas i ostale palestinske frakcije okončaće sve vojne aktivnosti u skladu sa Protokolom iz Šarm el Šeika i Mirovnim planom.

Istovremeno će, u roku od 14 dana od usvajanja ove Mape puta, biti pripremljeni vremenski plan i mehanizmi za sprovođenje druge faze ("Implementacija faze 2"), s mogućnošću produženja roka odlukom Međunarodnog odbora za verifikaciju (IVC).

Po završetku tog procesa Nacionalni komitet za upravljanje Gazom (NCAG) ući će u Pojas Gaze i početi da preuzima svoje nadležnosti.

IVC, koji će osnovati Odbor za mir (BoP), a činiće ga predstavnici država garanata, BoP-a i Međunarodnih stabilizacionih snaga (ISF), potvrdiće da obje strane ispunjavaju svoje obaveze prije prelaska na drugu fazu.

3.

Prelazak iz jedne faze u narednu biće moguć tek nakon potvrđenog ispunjavanja obaveza iz prethodne faze.

Verifikaciju će vršiti IVC, koji će kroz unaprijeđeni sistem nadzora pratiti i evidentirati eventualna kršenja sporazuma od bilo koje strane.

4.

Hamas i ostale palestinske frakcije saglasne su da će sve civilne upravne i bezbjednosne funkcije u Gazi biti prenesene na NCAG, u skladu sa Sveobuhvatnim mirovnim planom predsjednika Trampa.

Takođe potvrđuju da će NCAG imati punu nezavisnost u obavljanju svojih dužnosti, te da se frakcije neće miješati u njegov rad tokom prelaznog perioda, u skladu sa Rezolucijom SB UN 2803 (2025).

5.

Nakon što u potpunosti preuzme odgovornosti u Gazi, NCAG će obezbijediti kontinuitet rada civilnih institucija i javnih službi.

Svi državni službenici biće tretirani zakonito, pravično i dostojanstveno, uz puno poštovanje njihovih prava.

Oni kojima tokom prelaznog perioda prestane radni odnos ili budu penzionisani ostvarivaće sva prava u skladu sa palestinskim zakonodavstvom.

Uz međunarodnu podršku NCAG će sprovesti sveobuhvatnu finansijsku i administrativnu reviziju u Gazi, zaštititi, obnoviti i upravljati javnom imovinom i resursima.

Komitet će procijeniti opravdane finansijske obaveze prema dobavljačima, izvođačima i drugim subjektima, do ukupnog iznosa od najviše 400 miliona američkih dolara, te raditi na njihovom izmirenju.

Sve ove mjere biće sprovođene postepeno tokom tri godine, prema prioritetima koje odredi NCAG.

Sva neriješena finansijska prava, dugovanja i potraživanja biće riješena kasnije kroz širi nacionalni proces i u skladu sa palestinskim zakonima.

Bezbjednost

6.

Gazom će se upravljati prema principu:

Jedna vlast - jedan zakon - jedno oružje.

NCAG će djelovati u skladu sa palestinskim zakonima, međunarodnim standardima i principima dobrog upravljanja.

7.

Novoobučeni policajci biće uključeni u postojeće policijske strukture.

Svi pripadnici policije proći će detaljnu bezbjednosnu provjeru.

Oni koji ne ispune propisane kriterijume dobiće mogućnost zaposlenja na odgovarajućim civilnim poslovima ili će biti penzionisani u skladu sa palestinskim zakonima.

Niko zbog političke pripadnosti neće biti uskraćen za svoja finansijska prava.

Svo policijsko naoružanje biće stavljeno pod nadležnost NCAG-a odmah po njegovom ulasku u Gazu.

8.

Proces razoružavanja i skladištenja teškog naoružanja, vojnih proizvodnih postrojenja, skladišta oružja i tunela počeće nakon ispunjavanja preostalih obaveza iz Protokola iz Šarm el Šeika, ulaska NCAG-a i raspoređivanja Međunarodnih stabilizacionih snaga.

Proces će voditi NCAG, postepeno i prema unaprijed utvrđenom vremenskom planu, koji će biti izrađen u roku od 14 dana od usvajanja Mape puta, uz mogućnost produženja odlukom IVC-a.

Razoružavanje će biti povezano sa faznim povlačenjem izraelskih snaga iz područja koja kontrolišu u Gazi i raspuštanjem oružanih milicija, u skladu sa članom 10 ovog dokumenta.

Proces će nadgledati i potvrđivati IVC uz podršku ISF-a.

Palestinske frakcije učestvovaće u procesu, ali nijedno oružje neće biti predato Izraelu niti bilo kojoj nepalestinskoj strani.

Po završetku procesa iz članova 7-10, jedino će NCAG imati pravo da posjeduje, skladišti ili kontroliše oružje u Gazi.

Sprovođenje ove Mape puta, uključujući pitanje naoružanja i ostale elemente sveobuhvatnog mirovnog plana, treba da stvori uslove za vjerodostojan put ka palestinskom samoopredjeljenju i državnosti.

9.

Lično oružje u Gazi biće regulisano palestinskim zakonima.

Kao prelazna vlast, NCAG će biti jedini organ nadležan za registraciju oružja, izdavanje i oduzimanje dozvola, kao i sprovođenje zakona, uključujući programe reintegracije i socijalne podrške.

Sve frakcije, plemena i ostali dijelovi palestinskog društva u Gazi obavezni su da sarađuju sa NCAG-om.

10.

Oružje milicija biće razoružano i uskladišteno pod kontrolom NCAG-a prema dogovorenom vremenskom planu.

Pripadnici tih milicija neće biti uključeni u policijske niti bezbjednosne službe.

IVC će potvrđivati sprovođenje ove obaveze.

11.

Biće potpisan Sporazum o društvenom miru u skladu sa palestinskim zakonima i društvenim normama.

Sporazum će sadržavati obavezu trenutnog prekida unutrašnjeg nasilja, zabranu osvete, demonstracija sile, vojnih parada i oružanih skupova.

Međunarodne stabilizacione snage i povlačenje izraelskih snaga

12.

Privremene Međunarodne stabilizacione snage (ISF) biće raspoređene u Pojasu Gaze kako bi razdvojile izraelske snage od područja pod kontrolom NCAG-a.

ISF neće obavljati policijske poslove niti zadatke koji se odnose na palestinsko društvo.

Njihove dužnosti biće nadzor poštovanja primirja, obuka palestinske policije, zaštita i obezbjeđivanje dopremanja humanitarne pomoći i osnovnih životnih potrepština, kao i pružanje podrške NCAG-u u drugim nepolicijskim zadacima, ukoliko to zatraži.

13.

Izraelske snage će se postepeno povlačiti iz Pojasa Gaze prema dogovorenom rasporedu, u skladu sa članom 8 ove Mape puta i Sveobuhvatnim mirovnim planom predsjednika Trampa, koji uključuje obavezu da niko neće biti prisiljen da napusti Pojas Gaze.

14.

NCAG će biti odgovoran za rješavanje svih incidenata koji se odnose na unutrašnju bezbjednost.

Obnova

15.

Obnova Pojasa Gaze, kao i obezbjeđivanje potrebnih finansijskih sredstava i resursa, sprovodiće se prema planu i vremenskom rasporedu koji će pripremiti i nadzirati Odbor za mir (BoP) i NCAG, u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima.