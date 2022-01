Od obaveznog vakcinisanja do najava drastičnog preokreta

​U Austriji od februara za odrasle vrijedi obavezna vakcinacija protiv virusa korona.

Izuzete su trudnice i osobe koje se ne smiju vakcinisati zbog medicinskih razloga, kao i oni koji su preboljeli kovid unutar zadnjih šest mjeseci, objavio je kancelar Karl Nehamer predstavljajući nacrt zakona u Beču.

Provođenje tog zakona trebalo bi se početi kontrolisati sredinom marta. Za one koji se ne odazovu pozivu na vakcinisanje i neopravdano propuste dobijeni termin predviđene su kazne u iznosima od 600 do 3600 evra.

Taj zakon će vrijediti za sve osobe s prebivalištem u Austriji i trebao bi biti usvojen u parlamentu u četvrtak.

Donošenje zakona smatra se čistom formalnošću jer vladajuća koalicija ima većinu u parlamentu, a zakon podržava i dio stranke. Samo desno orijentisani FPÖ kategorički odbija uvođenje obaveznog vakcinisanja.

Ovaj zakon polarizuje Austriju. Protivnici, među ostalim, kritikuju da propisane vakcine nedovoljno sprečavaju širenje virusa. Prošle subote (15.1.) je u Beču ponovo na ulice izašlo na desetine hiljada protivnika vakcinacije. Prema podacima policije okupilo se oko 27.000 ljudi. Demonstracije podržava i FPÖ.

Austrija se trenutno, kao i mnoge druge evropske države, bori s novim valom korone koji prije svega potiče krajnje zarazna varijanta omikron. Zbog velikog broja novozaraženih Njemačka je od nedjelje Austriju ponovno proglasila područjem visokog rizika.

Protesti protiv korona mjera i u Holandiji

I u Holandiji se prošle nedjelje okupilo nekoliko hiljada protestanata protiv mjera za suzbijanje širenja virusa korona.

Na transparentima je, među ostalim, stajalo: "Povratak u normalnost odmah!" i "Dosta nam je laži!". Na protestima u Amsterdamu su učestvovali i seljaci koji su došli na traktorima.

S obzirom na sve veći otpor, premijer Mark Rutte je prošlog petka najavio djelomično ukidanje lockdowna - uprkos velikom broju novozaraženih. Tako bi nakon skoro četiri sedmice ponovo trebale biti otvorene trgovine, frizerski saloni i teretane, dok bi kafići, muzeji, pozorišta i kina ostali zatvoreni.

Danska: Popuštanje mjera i vakcinisanje

Za razliku od Holandije, na ulicama Kopenhagena vladaju normalni uslovi. Ništa ne ukazuje na to da zemlja prolazi kroz fazu ekstremne incidencije od preko 2.500. Dnevno se u Danskoj zarazi preko 20.000 osoba. Usprkos tome, zoološki vrtovi, zabavni parkovi, kina i popzrišta i dalje su otvoreni. Ulaz je, međutim, dozvoljen samo onima koji su vakcinisani ili su preboljeli virus korona, kao i onima koji pokažu negativan test.

Omikron-val potiče mnogo blaže od očekivanog, situacija na odjelima intenzivne njege, kako kaže ministar zdravlja Magnus Heunicke, je pod kontrolom. Trenutne brojke su visoke, ali posljednjih dana su u konstantnom padu. Danska opušteno prolazi kroz omikron-val prije svega zbog visoke stope provakcinisanosti od 80 odsto. Gotovo 55 posto je primilo buster.

Za posebno ugrožene grupe stanovništva je u pripremi i četvrta doza vakcine.

Španija: Sporna "gripalizacija"

Španija već neko vrijeme raspravlja o intervjuu premijera Pedra Sancheza u kojem je rekao kako bi na virus korona, s obzirom na visoku stopu provakcinisanosti i blagom toku omikron-vala, u međuvremenu trebalo sve više gledati kao na gripu.

Na reakcije premijer nije trebao dugo čekati: mnogi ljekari i naučnici su, s obzirom na incidenciju od 1.400 i intenzivne odjele pune kovid pacijenata, poručili da se virus korona ne može upoređivati s gripom.

"Pandemija još nije gotova, a trenutno ni ne znamo u kojem smjeru se kreće", rekao je Oscar Zurriaga, potpredsjednik Španskog epidemiološkog društva. On kaže da se zbog velikog broja umrlih od virusa ne mogu donositi poređenja s gripom.

Špansko društvo je podijeljeno oko mjera. I dok je u Madridu, usprkos incidenciji od preko 1.000, od mjera na snazi samo nošenje maske, u drugim regijama Španije je u javni život uvedeno pravilo 2G, dakle pristup samo vakcinisanim ili onima koji su preboljeli virus.

Otpor na Malti

Prošlog vikenda na Malti su održani najveći protesti protiv mjera za suzbijanje korone otkako je izbila pandemija. Stotine ljudi je protestovalo u glavnom gradu Valletti protiv uvođenja kovid propusnice bez koje od ovoga ponedjeljka nema ulaska u većinu ustanova i institucija, kao ni u restorane ili teretane.

Protestanti su uzvikivali: "Moje tijelo ne pripada državi" ili "Radi li se stvarno o zdravlju?". Ministar zdravlja Chris Fearne je kao opravdanje za uvođenje kovid propusnice naveo omikron, koji već uzrokuje 90 posto svih zaraza u ovoj ostrvskoj državi.

Francuska: Svađa oko škola

Sedmodnevna incidencija preko 2.800 i gotovo 370.000 novooboljelih, i to u roku od 24 sata. Pod utjecajem tih brojki Senat u Parizu krajem sedmice pooštrio je pravila za nevakcinisane. Oni od sada više neće smjeti ulaziti u ugostiteljske objekte ili javne ustanove ili se koristiti željezničkim ili vazduhoplonim sredstvima. Do sada je to bilo moguće uz predočenje negativnog testa.

Te strože mjere trebale bi biti na snazi toliko dugo dok je broj pacijenata na intenzivnim odjelima francuskih bolnica veći od 10.000. Trenutno je takvih pacijenata preko 24.000.

Senat je, međutim, istodobno odbio pooštravanje kazni u slučaju nepoštivanja pravila. I škole ostaju otvorene. Francuska je ionako samo na početku pandemije kratko zatvarala obrazovne ustanove. Od tada potenciraju nastavu uz prisustvo.

Ali među učiteljima vlada nezadovoljstvo. Prošlog četvrtka (13.1.) stupili su u opšti štrajk kojim se htjelo ukazati na to da još uvijek nema jasnih pravila o tome kako bi se trebala odvijati nastava. Kap koja je prelila čašu bilo je mijenjanje pravila o testiranju tri puta u posljednjih nekoliko sedmica.

Velika Britanija: Na tragovima Španije?

I u Velikoj Britaniji su, slično kao i u Španiji, duhovi oko pitanja kako se odnositi prema virusu podijeljeni. I ovdje je incidencija s 1.500 visoka, ali je to slučaj i s vakcinisanošću od 80 odsto.

Jedni pozivaju na opuštanje, drugi na oprez. Voditelj britanske udarne grupe za virus korona Clive DIx poziva na "novu normalnost" s obzirom na to da je kod omikrona smrtnost uporediva s onom kod vala gripe. On traži "ciljanu strategiju" samo za ugrožene grupe. U Velikoj Britaniji je preko 90 odsto stanovništva vakcinisano, a preko 60 je primilo i buster.

Krajem sedmice je u Velikoj Britaniji karantin skraćen na pet dana kako bi se ublažili izostanci u preduzećima, školama i bolnicama. Još prije nekoliko dana je u bolnice poslano 200 vojnika koji su zamijenili osoblje koje je na bolovanju zbog virusa. Broj operacija koje su odgođene zbog pandemije je porastao na šest miliona. Stoga nije ni čudo da se o popuštanjima mjera kontroverzno raspravlja na ostrvu.

Ograničenja za nevakcinisane u Francuskoj

Francuski parlament je u borbi protiv pandemije prihvatio drastična ograničenja za nevakcinisane. Prema novom zakonu, nevakcinisane osobe starije od 16 godina nemaju više pristup gastronomiji, kulturnim institucijama i međugradskom javnom prevozu.

Francuska vlada zbog enormnog povećanja broja zaraženih time želi podstaći ljude na vakcinisanje.

Time bi trenutno važeća zdravstvena potvrda, koja dokazuje vakcinisanje, ozdravljenje od korone ili negativni test bila zamijenjena potvrdom o vakcinisanju. Dakle, negativan test uskoro više nije dovoljan za odlazak na veliki broj mjesta.

Prethodno je bilo predviđeno da će novo pravilo vrijediti od 15. januara, ali zbog burne rasprave u Nacionalnoj skupštini kao i neslaganju dva parlamentarna doma sve se otegnulo. Još nije određeno kada novi propis stupa na snagu. Pojedini parlamentarci su najavili da će potaknuti ispitivanje ustavnosti tih odredbi. Sedmodnevna incidencija u Francuskoj se popela na više od 3.000.

Nevakcinisani Grci moraju plaćati zdravstvo

Osobe starije od 60 godina u Grčkoj od ovoga ponedjeljka moraju plaćati mjesečno kaznu u iznosu od 100 eura ako nisu vakcinisane protiv virusa korona. Ta je mjera bila najavljena u novembru prošle godine, što je povećalo interes za vakcinaciju.

U međuvremenu je u toj dobnoj skupini vakcinisano skoro 90 odsto građana. Novac od kazni namijenjen je državnim bolnicama. Ova mjera trenutno pogađa oko 300.000 nevakcinisanih, prenosi Index.