Opasno blizu nuklearke: Raste strah od katastrofe

ZAPOROŽJE - Uprava nuklearne elektrane "Zaporožje" saopštila je da napadi ukrajinskih snaga u neposrednoj blizini ključnih objekata postrojenja predstavljaju ozbiljan rizik za nuklearnu bezbjednost.

Kako se navodi, napadi se više ne odvijaju samo na obodu kompleksa, već u blizini infrastrukture neophodne za bezbjedan rad elektrane, zbog čega je o incidentu obaviještena Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Prethodno je direktor ruskog "Rosatoma" Aleksej Lihačov izjavio da je ukrajinski dron tokom noći pogodio galeriju koja povezuje svih šest energetskih blokova elektrane.

Radijacija stabilna, IAEA nastavlja nadzor

Iz elektrane ističu da je nivo radijacije i dalje u granicama normale, te da osoblje kontinuirano prati sve bezbjednosne parametre i stanje postrojenja.

Nuklearna elektrana "Zaporožje", najveća u Evropi, nalazi se pod ruskom kontrolom od 2022. godine, dok stručnjaci IAEA već duže vrijeme upozoravaju da učestali vojni incidenti u njenoj blizini povećavaju rizik od ozbiljnog nuklearnog incidenta i pozivaju sve strane da izbjegavaju bilo kakve vojne aktivnosti oko ovog strateški važnog objekta, navodi Srna.