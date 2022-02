Pjesmama "Macarena" i "Let it go" rastjerivali demonstrante

Novozelandska policija je upotrijebila neobičnu taktiku u pokušaju rastjerivanja demonstranata protiv epidemioloških mjera. Pjesmama Barryja Manilowa, Jamesa Blunta i Macarenom benda Los del Río su pokušali otjerati demonstrante koji su se utaborili ispred parlamenta u Wellingtonu.

Demonstranti su na muziku odgovorili puštanjem pjesme "We're Not Gonna Take It" benda Twisted Sister, koja je postala neslužbena himna kanadskih kamiondžija.

Puštali "Let It Go" i "Baby Shark"

Lokalni radio RNZ javlja da je na popis pjesama koje pušta policija dodana parodija pjesme Celine Dion "My Heart Will Go On" koju izvodi Matt Mulholland.

Policija je preko razglasa pustila i pjesmu "Let It Go" iz Disneyjevog filma Frozen, kao i dječju pjesmu "Baby Shark".

Ranije je policija demonstrante neuspješno pokušala rastjerati prskalicama. Tokom vikenda na protestu je, prema procjenama policije, u jednom trenutku bilo oko 3.000 ljudi. Trenutno ih je u kampu nekoliko stotina.

