Postavio smrtonosnu zamku za bicikliste, sud rekao svoje

HEILBRON - Pokrajinski sud u njemačkom Heilbronu osudio je 61-godišnjeg lovca iz okoline Vajnzberga na godinu i tri mjeseca uslovnog zatvora zbog postavljanja čelične sajle preko ilegalne staze za brdski biciklizam u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Incidenti su se dogodili između juna i avgusta 2024. godine na stazi poznatoj kao "Dachtrail", kada je optuženi u više navrata razvlačio žice kako bi spriječio prolazak biciklista, a posljednji put postavio je čvrstu čeličnu sajlu koja je mogla imati kobne posljedice.

Srećom, jedan od biciklista na vrijeme je primijetio prepreku i uklonio je, pa niko nije povrijeđen.

Tvrdio da je želio samo da ih uplaši

Na početku suđenja lovac je priznao šta je uradio i izrazio kajanje, navodeći da je godinama bezuspješno pokušavao da legalnim putem zatvori nelegalno izgrađenu biciklističku stazu koja se nalazila u zaštićenom prirodnom području.

Istakao je da mu nije bila namjera da nekoga povrijedi, već da zastraši bicikliste i odvrati ih od korištenja staze, ocijenivši danas da je takav potez bio "apsolutno pogrešna odluka".

Tužilaštvo traži strožu kaznu

Iako je tužilaštvo slučaj kvalifikovalo kao pokušaj ubistva, sud je zaključio da nema dovoljno dokaza da je optuženi imao namjeru da usmrti bilo koga.

Sudsko vijeće je, između ostalog, ukazalo da najčvršća sajla nije bila postavljena na nizbrdici, gdje bi posljedice bile daleko teže, ali je naglasilo da je optuženi svjesno doveo druge u ozbiljnu opasnost i samovoljno uzeo pravdu u svoje ruke.

Presuda još nije pravosnažna, a njemačko tužilaštvo razmatra mogućnost žalbe, smatrajući da težina djela zahtijeva strožu pravnu kvalifikaciju i kaznu, navodi "AgrarHeute".