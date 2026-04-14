Svijet

Pregovori SAD i Irana zakazani? Spominju se dva grada

Pregovori SAD i Irana zakazani? Spominju se dva grada
Foto: Pixnio | Pregovori SAD i Irana zakazani? Spominju se dva grada
Aleksandar Saradžić

​VAŠINGTON - Sljedeća faza pregovora između SAD i Irana mogla bi se održati u Ženevi ili Islamabadu.

Prema "Associated Pressu", informacija je objavljena pozivajući se na izvore.

Prema izvještaju, strane raspravljaju o mogućnosti održavanja sljedećeg sastanka u glavnom gradu Pakistana.

Međutim, zvaničnici američke administracije naznačili su Ženevu kao potencijalno mjesto za novi krug pregovora.

Napominje se da vrijeme i mjesto sastanka između iranskih i američkih predstavnika još nisu finalizovani, ali sljedeća faza pregovora mogla bi se održati 16. aprila, navodi "Apa".

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