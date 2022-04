Prepolovio se teretni avion na aerodromu

Teretni avion "boing 757-200" kompanije DHL sletio je sa piste i prepolovio se na Međunarodnom aerodromu "Huan Santamarija" u San Hoseu, glavnom gradu Kostarike.

U incidentu, koji je zabilježen kamerom, avion se prepolovio i iz letjelice je počeo da izlazi dim.

Načelnik Vatrogasne službe Hektor Čavez izjavio je da su pilot i kopilot evakuisani, te da su lakše povrijeđeni.

Zamjenik direktora kostarikanske Uprave za civilno vazduhoplovstvo Luis Miranda Munjoz rekao je da je avion trebao da leti ka Gvatemali i da je, čini se, došlo do kvara na hidrauličnom sistemu, javila je Raša tudej.

DHL je izdao saopštenje i rekao da će biti sprovedena istraga.

A DHL plane slid out of control and crashed on the runway of Juan Santa Maria Airport in Costa Rica on Thursday. pic.twitter.com/2DTl8pUaST