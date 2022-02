Putin: Bez odobrenja UN sproveli ste krvavu operaciju protiv Beograda

MOSKVA - Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin obratio se javnosti u Rusiji prije početka specijalne operacije u Ukrajini, u kojoj je naveo razloge za intervenciju. Između ostalog, pomenuo je i NATO agresiju na SRJ, koja je izvedena bez odobrenja SB UN.

U svom posebnom obraćanju građanima Rusije, Putin je o bombardovanju rekao da su prvo bez ikakvog odobrenja Savjeta bezbjednosti UN sproveli krvavu vojnu operaciju protiv Beograda.

"Koristili su avijaciju, rakete direktno u centru Evrope. Nekoliko nedjelja trajalo je neprekidno bombardovanje mirnih gradova, vitalne infrastrukture. Moramo podsjetiti na te činjenice, iako pojedine zapadne kolege ne vole da se sjećaju tih događaja, a kad mi govorimo o tome ne pozivaju se na norme međunarodnog prava nego na okolnosti koje tumače kako oni nalaze za shodno", rekao je predsjednik Rusije.

Zatim je došao red na Irak, Libiju, Siriju, što je dovelo do humanitarne katastrofe i užasna razaranja, rekao je Putin.

"Nelegitimno korišćenje vojne sile protiv Libije, izvrtanje svih odluka Savjeta bezbjednosti UN o libijskom pitanju dovelo je do potpunog uništenja države, a uz to nastalo je ogromno žarište međunarodnog terorizma i do toga da je zemlja utonula u humanitarnu katastrofu", istakao je Putin.

Dodaje da su sličnu sudbinu spremali i za Siriju.

"Ipak, posebno mjesto u tom nizu zauzima svakako invazija na Irak, takođe bez ikakvih pravnih osnova. Kao izgovor su iskoristili navodno pouzdane informacije kojima raspolažu SAD o tome da Irak ima oružje za masovno uništenje. A zatim se ispostavilo da u Iraku nema nikakvog hemijskog oružja. Nevjerovatno, začuđujuće, ali činjenica ostaje činjenica. Lagalo se na najvišem državnom nivou i s najviše govornice UN. Rezultat su ogromne žrtve, razaranja, nevjerovatna eskalacija terorizma", rekao je Putin, prenosi Telegraf.

