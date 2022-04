Putin uveo kazne za izjednačavanje Sovjeta i nacista

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon po kojem se kažnjava bilo kakav pokušaj izjednačavanja uloga Sovjetskog Saveza i nacističke NJemačke u Drugom svjetskom ratu.

Zakonom je predviđena novčana kazna do 5.000 rublji ili pritvor do 15 dana za pojedince, odnosno do 100.000 rublji za pravna lica.

Dokument je danas objavljen na zvaničnoj ruskoj internet stranici za pravno informisanje, prenosi TASS.

Ruskom Zakonu o administrativnim prekršajima dodat je član o kaznama za kršenje pomenute zabrane, koje su predviđene federalnim zakonom za javno izjednačavanje postupaka vlasti, komandanata i vojnika Sovjetskog Saveza sa postupcima vlasti i vojnika nacističke NJemačke i evropskih zemalja Sila Osovine tokom Drugog svjetskog rata, kao i za poricanje odlučujuće uloge sovjetskog naroda u porazu nacista i humanitarne misije Sovjetskog Saveza u oslobaćanju Evrope.

Zakonom su predviđene kazne između 1.000 i 2.000 rublji ili administrativni pritvor od 15 dana, od 2.000 do 4.000 rublji za zvaničnike i od 10.000 do 50.000 rublji za organizacije. Ukoliko se ponovi prekršaj, kazne će biti strože.

Savjet Ruske Federacije usvojio je prijedlog zakona u srijedu, 13. aprila, a Državna duma 6. aprila.

Putin je u junu potpisao zakon o zabrani bilo kakvog javnog pokušaja izjednačavanja ciljeva i postupaka Sovjetskog Saveza i nacističke NJemačke tokom Drugog svjetskog rata, kao i negiranja odlučujuće uloge sovjetskog naroda u pobjedi nad fašizmom.