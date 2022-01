Raketirana američka ambasada u Bagdadu, ima povrijeđenih

BAGDAD - Najmanje četiri rakete ciljale su američku ambasadu u jako utvrđenoj "zelenoj zoni" Bagdada, saopštila su danas dva neimenovana iračka bezbjednosna zvaničnika.

Zvaničnici su saopštili da su tri projektila pala unutar perimetra američke ambasade, a da je jedan od njih pogodio školu koja se nalazi u obližnjem stambenom kompleksu, prenosi agencija AP.

Kako navodi američka agencija, zvaničnici su govorili pod uslovom da ostanu anonimni, jer nisu bili ovlašćeni da razgovaraju sa medijima.

U saopštenju iračke vojske navodi se da su djevojka i žena povrijeđene u napadu, kao i da su rakete lansirane iz naselja Dora u Bagdadu.

Svjedoci događaja su rekli da su čuli odbrambeni sistem ambasade C-RAM koji bi trebalo da otkrije i uništi tokom napada dolazeće rakete, artiljerijske i minobacacke granate.

Kako navodi AP u izvještaju, ovo je najnoviji u nizu napada raketama i dronovima od početka godine, a usmjereni su na američko prisustvo u Iraku.

Prošlog četvrtka serija napada bila je usmjerena na američke trupe u Iraku i Siriji.

Rakete su pogodile iračku vojnu bazu u kojoj su bile smještene američke trupe u zapadnoj provinciji Anbar i glavnom gradu, navodi AP.

