Štajnmajer: Usred smo opasnosti od vojnog sukoba

BERLIN - Frank-Valter Štajnmajer, koji je danas reizabran za predsjednika Njemačke, izjavio je govoreći o eskalirajućoj krizi na granici Ukrajine, da se nalazimo usred opasnosti od vojnog sukoba, odnosno rata u istočnoj Evropi i da Rusija snosi odgovornost za to.

"Nagomilavanje ruskih trupa ne može se pogrešno shvatiti. To je prijetnja Ukrajini i to bi trebalo da bude", dodao je on, prenio je AP.

Štajnmajer je istakao da ljudi u Ukrajini imaju pravo da žive bez straha i prijetnji, sa pravom na samoopredjeljenje i suverenitet.

"Nijedna zemlja na svijetu nema pravo da to uništi i ko god to pokuša, mi ćemo vam odlučno odgovoriti", kazao je on.