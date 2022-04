Stanovnici Kine očajni: Ne ubija nas korona, nego mjere

Haos zbog epidemije novog soja omikrona BA.2 u Kini i dalje zadaje probleme stanovnicima brojnih gradova, posebno Šangaja.

U Šangaju ljudi očajnički traže medicinsku negu, ali i hranu. Politika nultog kovida dovela je do odvajanja roditelja od zaražene djece, što je izazvalo veliki bijes javnosti. Ipak, ne nazire se kraj karantinu u Šangaju, jer je grad postao žarište zaraze.

Svih 25 miliona stanovnika nalazi se pod mjerama izolacije, a Kina je u utorak zabilježila preko 20.000 novih slučajeva zaraze. Iako je taj broj još uvijek daleko manji nego u mnogim drugim zemljama, to je dramatičan skok za Kinu.

Održivost politike nultog kovida trenutno je pod velikim upitnikom, s obzirom na to da zaraznije varijante korone nastavljaju šda se šire populacijom, piše CNN.

Stanje epidemije u Kini

Početkom marta počeli su se pojavljuju novi slučajevi zaraze širom zemlje, uključujući Šandog na istoku, Guangdong na jugu i Jilin na sjeveroistoku. Prema podacima Nacionalne zdravstvene komisije, do kraja marta virus se proširio na 29 od 31 kineske provincije. Čak 90 posto svih pozitivnih slučajeva u martu došlo je iz Jilina i Šangaja, dva najveća žarišta.

Par gradova s preko 37 miliona stanovnika u martu je stavljeno pod različite nivoe izolacije. Neke od tih karantina ublažene su početkom aprila, osim u Šangaju jer se vlasti tamo bore da slučajeve stave pod kontrolu.

Tokom ovog talasa do sada su prijavljena dva smrtna slučaja od korone, a oba su došla prošlog mjeseca iz Jilina.

"Ne ubija nas korona nego mjere"

Vlasti u Šangaju su krajem marta napravile plan zatvaranja cijelog grada pa su izvještavale da nije istina da će se tako nešto dogoditi. Postupno zatvaranje najavili su 27. marta prvo za jednu polovinu grada, a zatim za drugu. Do 31. marta odustali su od svog postupnog pristupa pa je karantin u cijelom gradu zahvatio 25 miliona stanovnika koji svoje susedstvo ne smiju napustiti bez testiranja.

Obavezno testiranje u cijelom gradu otkrilo je porast slučajeva, poručili su zvaničnici. To ih je podstaklo da poduže zaključavanje do daljnjeg dok više testiraju i analiziraju cjelokupnu situaciju s koronom. U Šangaj je poslano preko 30.000 medicinskih radnika i 2.000 vojnih radnika ne bi li pomogli u bolnicama punim kovid-pacijenata. Stroge mjere dovele su do velike frustracije među stanovnicima i kritika vlade jer građani nemaju pristup zalihama hrane i lekova.

Bijes je narastao prošlog mjeseca nakon što je medicinska sestra, koja je bila na dužnosti u Šangaju, umrla na odjeljenju hitne pomoći u bolnici. Nesretna žena je u toj bolnici radila. Još jedan stanovnik Šangaja umro je kod kuće jer nije stigao do bolnice.

"Ne ubija nas korona, nego stroge mjere kontrole", stoji u jednom komentaru na kineskom društvenom mediju Weibo, inače vrlo cenzurisanoj platformi. Ono što je takođe izazvalo bes građana jeste izolacija covid-pozitivnih u ustanovama, što vrijedi i za malu djecu i bebe. Jedna je majka za CNN rekla da je od 29. marta odvojena od svoje zaražene dvogodišnje kćeri.

U srijedu su zdravstvene vlasti Šangaja najavile da će se politika u vezi roditelja i zaražene djece izmijeniti i da će se dopustiti negativnim roditeljima da budu pratnja svojoj djeci u bolnici. Ali, nisu precizirali kako će to sprovoditi.

(b92)