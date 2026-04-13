Trudnica iz BiH povrijeđena u opštoj tuči u rimskom metrou

RIM - Na stanici rimskog metroa došlo je do opšte tuče među džeparoškinjama u kojoj povrijeđena 24-godišnja trudnica iz Bosne i Hercegovine.

Incident se dogodio kod stanice Spanja. Povrijeđena trudnica je prebačena u Policlinico Umberto I radi pregleda.

Do incidenta je došlo sinoć, oko 19.45, na liniji A rimske podzemne željeznice. Izbila je velika tuča među džeparoškinjama, a sumnja se da je u pitanju obračun među različitim grupama.

Nakon što je policija intervenisala u opštem metežu uspjela je da uhapsi 12 učesnica tuče, a sve su bile na linijama metroa A i B.

Među učesnicama bila je i 24-godišnja djevojka iz Bosne i Hercegovine, trudna u osmom mjesecu.

Šta se dogodilo

Prema prvim izjavama koje je dala policiji, djevojku je opkolilo desetak džeparoškinja koje su je najprije oborile na zemlju, a zatim je više puta udarale i šutirale, zadavši joj udarce pesnicama i nogama, koji su pogodili i stomak.

Djevojka je uspela da stigne do stanice Termini, gdje je zatražila pomoć: na lice mjesta stigla je hitna pomoć i odmah je prevezla u Policlinico Umberto I.

Prema prvim pregledima, uprkos udarcima u stomak i velikom strahu, beba ne bi trebalo da je pretrpjela posljedice, ali je žena pobjegla prije nego što je urađen kompletan ultrazvučni pregled.

Jedna od verzija koju istražitelji razmatraju jeste da se radi o obračunu između različitih grupa džeparoškinja koje djeluju na ovim linijama metroa.