U Donjecku se oglasile sirene za uzbunu

​DONJECK - Sirene za uzbunu oglasile su se danas u Donjecku na istoku Ukrajine pošto je lider samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušulin najavio je evakuaciju stanovnika iz DNR na jugoistok Rusije zbog pojačanog granatiranja, prenosi Rojters.

Sa druge strane, lider samoproglašene Luganske Narodne Republike, takođe je najavio evakuaciju stanovništva.

Agencija Interfaks prenosi da će evakuacija autobusima iz Donjecka početi u 20 sati po lokalnom vremenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je, međutim, danas da nema informaciju o situaciji u Donbasu poslije najavljene evakuacije stanovnika.

Picture of the evacuation buses posted by the Russian news outlet Izvestia pic.twitter.com/FzXf6qblz4