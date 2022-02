Ultimatum ruske delegacije: Čekamo do 15 časova na odgovor Ukrajine

MINSK - Predstavnik delegacije Ruske Federacije Vladimir Medinski rekao je danas novinarima da će predstavnici ruske delegacije sačekati do 15 časova po lokalnom vremenu na odgovor Ukrajine u vezi dogovora za sastanak u Gomelju.

"Bićemo ovde i čekamo potvrdu ukrajinske strane do 15 časova o njihovoj odluci da idemo u Gomelj na pregovore. Čim dobijemo ovu potvrdu, odmah ćemo otići tamo i sastati se sa kolegama", rekao je predstavnik ruske delegacije Medinski, prenosi TAS S.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je ranije danas da je ruska delegacija stigla u Belorusiju na pregovore sa ukrajinskom stranom.

Peskov je rekao da je ruska strana spremna da započne pregovore u Gomelju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da drugi gradovi mogu biti lokacija za pregovore sa Rusijom, ali ne Minsk i Bjelorusija.

"Da sa vaše teritorije nije bilo agresivnih akcija, onda bismo mogli razgovarati u vašem gradu Minsku", naveo je Zelenski obraćajući se Bjelorusiji.

'We stand for peace. If they refuse talks, the responsibility will lie entirely with the Ukrainian side' - Head of the Russian delegation in Belarus pic.twitter.com/IsssFHmlds