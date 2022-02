Vazdušna bitka u Ukrajini, oboren ruski helikopter

Ukrajinski zvaničnici potvrdili su na autentičnost video snimka na kome se vidi "bitka" više od 20 helikoptera koja je rezultirala obaranjem helikoptera koji pripada ruskoj avijaciji.

Napad se dogodio u blizini Hostomela u Kijevskoj oblasti.

Another insane video of a helicopter attack on Hostomel, just outside Kyiv. All the helicopters came from the territory of Belarus. pic.twitter.com/E0iovH83wg — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) February 24, 2022

Na snimcima se vide helikopteri Mi-8 i Ka-52 koji su doletjeli iz Bjelorusije na aerodrom u blizini Kijeva, glavnog grada Ukrajine.

Another video of a large air assault operation with Mi-8 helicopters in Hostomel, Kyiv oblast. https://t.co/pxgOFb6wXJ pic.twitter.com/Hax0KOulqP — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

Najmanje 20 letjelica je učestvovalo u napadu, a samu "bitku" su mještani snimali iz različitih uglova. Jedan od helikoptera je oboren protivvazdušnom odbranom, a njegov pilot je navodno zarobljen.

Russian Ka-52 shot down in Hostomel from up close. You can clearly see the 'Belarusian' V marking. One of the pilots has been taken prisoner. pic.twitter.com/EymYhnohoe — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) February 24, 2022

