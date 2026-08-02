Vrhunski majstor, porijeklom iz BiH, učestvovao u obnovi Notr Dama

PARIZ - Svi životni putevi su jedinstveni. Ali onaj Mirze Hodžića možda je, ipak, malo posebniji. Imao je svega 10 godina kada je napustio ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu i svoje selo Šatorovići.

Put ga je odveo u Francusku, gdje je izgradio novi život i pronašao strast prema tradicionalnim, vjekovnim zanatima. Nastanio se u oblasti Pontalije.

Mirza je postao dio kolektiva, tačnije ateljea, koji je specifičan po tome što koristi drevne alate i tradicionalne tehnike ručne obrade drveta koje se prenose vijekovima.

A, onda je uslijedio poziv koji se ne odbija. Nakon nevjerovatnog požara, koji je 2019. godine zahvatio čuvenu katedralu Notr Dam, Mirza i njegove kolege su dobile poziv da urade jedan dio obnove.

“Radili smo srednjovjekovni dio, koji datira iz 1180. godine“, objašnjava Mirza. „Napravili smo dvanaest sekundarnih drvenih greda.“

Rad na obnovi Notr Dama

Upravo zbog vladanja tim istorijskim vještinama sječenja i obrade drveta, Mirza Hodžić je zajedno sa kolegama izabran da rekonstruiše drvene dijelove i masivne krovne grede Notr Dama. Francuska država je insistirala da se katedrala obnovi korišćenjem originalnih, drevnih metoda, zbog čega su majstori poput Mirze postale ključni akteri ovog monumentalnog projekta.

Rad na obnovi Notr Dama je možda i najveći ponos za ovog mladog čovjeka, koji je u Francusku stigao kada je imao samo 10 godina.

Njegov životni put predstavlja izuzetan primjer spoja teške životne priče i vrhunskog svjetskog uspjeha u očuvanju kulturne baštine.

Inače, njegova priča je u Francuskoj privukla veliku pažnju medija, poput regionalnih mreža France 3 i lista L'Est Républicain, koji su njegov životni put istakli kao nevjerovatan primjer od dječaka, koji je pobjegao od rata, do vrhunskog majstora koji obnavlja jedan od najvećih simbola svjetske civilizacije.