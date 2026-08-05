Vulkanski pepeo ugrozio više od 29.000 ljudi

GVATEMALA - Pepeo iz vulkana Fuego u Gvatemali pogodio je više od 29.000 ljudi, dok je više od 1.400 stanovnika evakuisano, izjavila je danas izvršni sekretar Nacionalne koordinacije za smanjenje rizika od katastrofa Klodin Ogaldes.

"Zbog erupcije je evakuisana 1.421 osoba. Pad vulkanskog pepela pogodio je više od 29.000 ljudi", rekla je Ogaldesova u video-snimku objavljenom na internet stranici lista "Prensa Libre".

Ona je savjetovala stanovnicima da zatvore prostore u kojima čuvaju hranu i vodu i da prekriju nos vlažnom tkaninom kako bi smanjili rizik od udisanja pepela.

Posljednja erupcija vulkana desila se juče. Poruzrokovala je visoke stubove dima i vulkanskog pepela.