Zelenski: Evropa mora da se probudi

KIJEV - Evropa mora da se probudi. Najveća nuklearna elektrana u Evropi gori, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski noćas nakon što je izbio požar u krugu nuklearne eletrane Zaporožja.

"Upravo u ovom trenutku. Ruski tenkovi pucaju na nuklearne blokove. Opremljeni su termovizijskim vizirima. Znaju na šta pucaju. Spremali su se za to", rekao je Zelenski.

Zelenski je podsjetio na dešavanja u Černobilju.

"Obraćam se svim Ukrajincima, Evropljanima, ljudima koji znaju riječ Černobilj. Ko zna koliko je tuge i žrtve donijela ta eksplozija u nuklearki. Bila je to globalna katastrofa", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je dodao da Rusija "sada želi to da ponovi".

"Rusija to želi da ponovi i sada po tome deluje. Ali šest puta više. Evropljani, probudite se, molim vas! U Zaporožju ima šest energetskih blokova, samo jedan je eksplodirao u Černobilju", dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je rekao da je razgovarao sa liderima drugih zemalja.

"Nema druge zemlje na svetu, osim Rusije, koja je ikada pucala na nuklearne blokove. 'Pokrijte svijet nuklearnom prašinom' - to nije samo prijetnja iz Ruske Federacije, to je sada realnost. Nemamo pojma šta će dovesti do požara u nuklearki", rekao je on.

Zelenski je poručio da "rusku vojsku treba zaustaviti".

"Odmah obavijestite svoju vladu, Ukrajina ima 15 nuklearnih blokova. Ako dođe do eksplozije, biće kraj svemu, kraj Evropi. Samo trenutne akcije Evrope mogu zaustaviti ruske snage. Ne dozvolite da Evropa umre", poručio je Zelenski.

Zelenski je noćar razgovarao sa Džozefom Bajedenom, Borisom Džonsonom, Čarlsom Mišelom i drugim.