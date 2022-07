Ženu na plaži ugrizla divlja svinja

Žena koju je ugrizla divlja svinja na plaži u Đenovi još jedna je u nizu italijanskih državljana koji su doživjeli bliski susret s ovim životinjama. Nakon incidenta je poručila da je Đenova "grad u propadanju", piše Gardijan.

Napad se dogodio na plaži u Sturli, kvartu ovog grada na sjeveru Italije, gdje je Rosana Padoan Falkone (57) otišla da se opusti nakon posla u petak uveče.

"Bila sam na plaži. Uživala je na peškiru kad se pojavila divlja svinja pored mene: ostala sam mirna, pošto to savjetuju u ovakvoj situaiciji, ali nakon toga je opet došla do mene i ugrizla me za ruku", rekla je za "La Repubblicu".

Padoan Falcone, koja je inače aktivistkinja italijanske Demokratske stranke, rekla je da je upravo pojela picu kad se pojavila prilično velika divlja svinja.

"Mislila sam da ju je privukla pica i da će pokušati da otvori kartonsku kutiju u kojoj je bilo ostataka hrane. Umjesto toga me ugrizla", rekla je ona.

U tom trenutku, Falkone je vrisnula i jedna osoba joj je priskočila u pomoć dok joj je ruka krvarila. Ostali ljudi koji su se nalazi oko nje su pobjegli u panici. Ubrzo nakon napada prebačena je u bolnicu, gdje su joj uz vakcinu protiv tetanusa dali antibiotike i lijekove protiv besnila.

Iako ovo nije prvi put da su se divlje svinje pojavile na plaži u Đenovi, čini se da je ovo prvi put da je svinja nekoga ugrizla. U junu je grupa od tri divlje svinje pokušala da ukrade hranu koja je bila na stolu koji su postavili lokalne skitnice. Vjeruje se da je tada prvi put neko bio napadnut.

Ženi su u Rimu prošle godine divlje svinje ukrale namirnice koje je kupila u trgovini. Svinje su je okružile na parkingu supermarketa i napale. Tada se govorilo o sve većem broju tih životinja koje se pojavljuju u gradovima.

Padoan Falkone je rekla da je napad na plaži znak "propadanja" Đenove.

"Neprihvatljivo je da građani budu izloženi takvom riziku", kazala je.

"Pored mene na plaži su bili roditelji sa djetetom u kolicima. Šta da je svinja ugrizla dijete? Na tu plažu dolaze i osobe s invaliditetom, zašto ih izlagati riziku? To se mora riješiti", kazala je.