Akrapović nakon Posušja: Imali smo šanse

Fudbaleri Željezničara juče su doživjeli novi prvenstveni poraz.

Bolji od „plavih“ u gostima bili su fudbaleri Posušja rezultatom 1:0 i tako ostavili „Želju“ u zomni ispadanja.

„Posušje je dalo gol iz jedne prilike i to je sve što su napravili. S druge strane, mi smo imali šanse, imali smo penal i trebali smo izjednačiti. Lopta nije htjela u gol. Penal je penal, glavom smo pogodili prečku iz blizine, lopta je šetala po petercu“, rekao je Bruno Akrapović, trener Željezničara.

„Trebao nam je gol iz penala, to bi bilo poravnanje i odmah bismo se pomjerili naprijed još više. Imamo kvalitet da ostanemo u ligi, ali prati nas maler, iako treba zaslužiti da se on makne od nas. Uvijek je prisutan i strah u ovim situacijama. Moramo igračima ubaciti u glavu da imaju kvalitet da opstanu. Energija i želja postoje. U Posušju smo željeli bolji rezultat, ali radimo svoj posao i želimo ga dovršiti do kraja“, dodao je Bruno Akrapović.

Narednu utakmicu Željezničar igra u utorak protiv Širokog Brijega.

Utakmica na Grbavici počinje u 20:30 sati.

