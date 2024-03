Dejvis dobio ultimatum od Bajerna

Kanadski reprezentativac, Alfonso Dejvis ima želju da ostane u Bajernu, to je željeo i prije godinu dana, ali problem je nastao u tome što više od pola godine niko iz kluba nije razgovarao sa njima tu temu, trvdi njegov menadžer, Nik Haus.

Prema njegovim riječima nije fer što se u ovom trenutku izašlo sa ultimatumom pred njegovog klijenta, jer on to nije zaslužio zbog svog profesionalnog odnosa prema obavezama.

"Dejvis je još prije godinu dana bio spreman da potpiše ugovor sa Bajernom, ali je tada došlo do promijene u rukovodećim strutkturama kluba i od tada ga, evo punih sedam mjeseci, niko nije kontaktirao. Sada vidim da je pred njega stavljen ultimatum kako do kraja mjeseca mora da odluči da li ostaje ili ne, a to nije fer", rekao je Haus.

| Alphonso Davies’ agent Huoseh: “It’s unfair to receive an ultimatum from Bayern. We will decide how to proceed at the end of the season when there is more clarity” pic.twitter.com/QH7LI6hRcv