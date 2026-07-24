FK Borac: Puna podrška za Zvjezdana Misimovića

BANJALUKA - Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su u okviru akcije "Borac" danas, 24. jula pretresali na četiri lokacije u Banjaluci i Gradišci, te su privremeno oduzeli poslovnu dokumentaciju.

SIPA je pretresla više objekata koji koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik FK "Borac" iz Banjaluke, a istražuje se isplata premije koja je navodno isplaćena Misimoviću za uspjehe "Borca" u evropskim takmičenjima.

Povodom ovih događaja oglasio se i Fudbalski klub Borac.

Saopštenje kluba prenosimo u cijelosti:

"FK Borac obavještava javnost da su po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci pripadnici SIPA-e danas izvršili pretres klupskih prostorija, ali i objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

U sklopu pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti. Zbog istrage koja je u toku ne možemo da pružimo više detalja i ne želimo da se bavimo spekulacijama koje su se pojavile u medijima.

Ovim putem želimo da podsjetimo javnost da se naš klub u proteklih nekoliko godina u više navrata našao pod kontrolom finansijskog poslovanja od strane nadležnih instuticija i da nisu uočene bilo kakve nepravilnosti niti elementi postojanja krivičnog djela ili bilo kakvog kršenja zakonom donesenih propisa.

FK Borac poštuje rad svih nadležnih institucija i pozivamo ih da i dalje odgovorno i savjesno rade svoj posao, a naš klub će uvijek da bude otvoren za saradnju.

FK Borac u posljedih nekoliko godina, svojim napretkom na svim poljima, postao je mnogima trn u oku, ali mi nećemo odustati od naših ciljeva – da nam Borac napreduje iz dana u dan.

Ovim putem želim i da pružimo punu podršku našem predsjedniku Zvjezdanu Misimoviću koji je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu i koji od prvog dana svog direktorskog, a potom i predsjedničkog mandata odgovorno, predano i profesionalno obavalja svoj posao".