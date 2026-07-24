Srbija bez Mitrovića na otvaranju Lige nacija

Selektor Srbije Veljko Paunović suočio se sa velikim kadrovskim problemima tokom okupljanja u junu, a poteškoća će po svemu sudeći biti i uoči otvaranja novog ciklusa Lige nacija.

Susreti sa Grčkom i Holandijom zakazani su za kraj septembra, dok su još dva meča na programu već u prvoj nedelju oktobra.

Ono što posebno brine Paunovića jesu vijesti sa Bliskog istoka. Kapiten Orlova i lider Al Rajana iz Katara, Aleksandar Mitrović, doživio je ozbiljnu povredu na treningu, a prema saopštenju kluba sa terena će odsustvovati između dva i tri mjeseca.

“Očekuje se da će Mitrović odsustvovati sa terena između dva i tri mjeseca.

Trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program liječenja i rehabilitacije pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbijedio potpuni oporavak i što brži povratak na teren”, piše u zvaničnoj objavi kluba.