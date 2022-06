Katar domaćin 22. FIFA Svjetskog prvenstva u fudbalu: Prvi zimski Mundijal

Od 21. novembra do 18. decembra oči svjetske javnosti biće fokusirane na travnate terene na Bliskom istoku, jer će prvi put u istoriji planetarna smotra fudbala biti održana u ovom dijelu svijeta.

Trideset i dva nacionalna tima će kroz 64 utakmice dati i posljednji atom snage da budu svjetski šampioni i visoko podignu fudbalski sveti gral, popularnu "Zlatnu boginju". Evo i nekih zanimljivosti kada je u pitanju FIFA Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru.

Prvi zimski mundijal

Dvadeset drugo SP u Kataru biće prvo koje je održano na sjevernoj hemisferi i to u zimskom periodu. Termini za Mundijal uglavnom su ljetni, ali kako u Kataru u najtoplijem periodu godine temperature skaču i do 50 stepeni Celzijusa, organizacija velikog događaja u takvim uslovima bila bi čisti promašaj. Zato su izabrani posljednji jesenji dani, kada se prosječne temperature kreću od 20 do 29 stepeni Celzijusa.

Klimatizovani stadioni

Iako se održava u vrijeme zime, zbog visokih dnevnih temperatura u Kataru sve utakmice će biti održane na stadionima koji su opremljeni najsavremenijim i najmoćnijim uređajima za klimatizaciju. Svih osam stadiona će fudbalerima, ali i gledaocima da pruže ugodnu atmosferu bez obzira na vanjsku temperaturu, koja zimi zna da bude i viša od 30 stepeni Celzijusa.

Najskuplje SP do sada

Katar je za organizaciju istresao 220 milijardi dolara i nesumnjivo će ovo biti najskuplji Mundijal do sada. Za jednu od najbogatijih država svijeta, koja je vlasnica 13 odsto svjetskih rezervi prirodnog gasa i koja je deveta na listi svjetskih rezervi nafte, to i nije neki problem. Izgrađeni su novi stadioni, auto-putevi, hoteli... a fascinantno zvuči podatak da je Rusiju SP 2018. koštalo tek 11,6 milijardi dolara. A šta tek reći za SAD, koje su za Mundijal 1994. izdvojile samo 500 miliona dolara.

Rekordan broj gostiju

Jedna od najinteresantnijih činjenica o Mundijalu u Kataru 2022. je broj ljudi koji će posjetiti ovu bliskoistočnu državu tokom takmičenja. Kako se predviđa, dnevno će u Kataru tokom Mundijala biti više od 1.300 avionskih dolazaka pa su "Katar ervejz" i međunarodni aerodrom Hamad već napravili strategiju kako da odgovore na toliki priliv gostiju. Katar ionako važi za jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija, a kada se tome pridoda činjenica da će ugostiti planetarni turnir u najvažnijoj sporednoj stvari, nema sumnje da će ovog ljeta pasti rekordi kada su u pitanju posjete ovoj zemlji. Prognoze su da stiže više od 1,2 miliona ljudi.

Jeftini alkohol u navijačkim zonama

Organizatori Mundijala žele da ovo takmičenje u svakom aspektu bude uspješno pa ništa ne prepuštaju slučaju. Mundijal ne može bez navijača, a navijači ne mogu bez alkohola. Kako je u Kataru zabranjeno konzumiranje alkohola na javnim mjestima, ono će biti dozvoljeno u navijačkim zonama i pritom će biti dostupan po znatno prihvatljivijim cijenama. Alkohol se ne može unijeti na stadione niti će na njima biti mogućnosti kupovine istog.

Sve je nadohvat ruke

Katar je relativno mala zemlja i zbog toga će organizatorima sa logističkog stanovišta posao biti mnogo olakšan. Transferi učesnika šampionata, navijača i turista sa jednog kraja na drugi kraj zemlje neće biti veliki problem. Gradovi domaćini kao što su Doha, Lusail, Al Vakrah i Al Rajan nalaze se u neposrednoj blizini jedan od drugog, a dva najudaljenija stadiona Al Bait i Al Vakra su jedan od drugog na 55 kilometara. Osim razvijene avionske i drumske insfrastrukture, metro u Dohi će igrati veliku ulogu kada Svjetsko prvenstvo počne. Procjenjuje se da će ova podzemna veza prevesti oko milion ljudi tokom SP, a neki kažu da će taj broj biti mnogo veći. Ono što je fascinantno jeste da metro veza u Dohi povezuje sva mjesta održavanja šampionata.

Drugo SP na azijskom kontinentu

FIFA SP u Kataru će biti prvi put da neka bliskoistočna zemlja bude domaćin i to će biti tek drugi planetarni šampionat koji će biti održan na tlu Azije. Prvi domaćini što se ovog kontinenta tiče bili su Japan i Južna Koreja 2002. godine

Bezbjednost nije upitna

Zahvaljujući strogim zakonima koji se striktno sprovode, Katar je veoma sigurna zemlja. Nije da nema sitnih krađa i džeparenja, ali to je rijetkost pa ne čudi što je od 2009. godine Katar kontinuirano proglašavan najbezbjednijom zemljom na Bliskom istoku.

Pravila i norme ponašanja

Katar je veoma atraktivna turistička destinacija i iako je zemlja relativno liberalna, postoje određena striktna pravila koja se moraju poštovati. Nema fizičke intimnosti na javnim mjestima, a konzervativno oblačenje je obavezno. Homoseksualnost je u Kataru zabranjena, a veliki dio hotela nije naveo da li je spreman da ugosti LGBT populaciju. Ipak, određeni su rekli da su njihova vrata otvorena, a isti stav imaju i organizatori. Pozvali su sve koji žele da dođu, uz opomenu da se uzdrže od bilo kakve javne manifestacije ljubavi, ali i izražavanja bilo kakvih stavova.