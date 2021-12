Levandovski: Volio bih da je Mesi bio iskren

Robert Levandovski, golgeter ekipe Bajerna, priznao je da je razočaran što nije dobio Zlatnu loptu.

"Frans fudbal" je priznanje ponovo dodijelio Argentincu Lionelu Mesiju, što su mnogi u svijetu fudbala doživjeli to kao veliku nepravdu prema Levandovskom.

Reprezentativac Poljske je čuo kako je Mesi rekao da je Robert trebalo da dobije nagradu, ali priznaje da mu je sve to teško palo.

"Osjećam tugu. Ne mogu to da krijem. Ne mogu da kažem da sam srećan, naprotiv. Imam i dalje taj osjećaj tuge. Biti tako blizu, takmičiti se sa Mesijem... Naravno da poštujem to kako on igra i šta je postigao. Prosta činjenica da sam bio u stanju da se takmičim s njim pokazuje mi nivo koji sam uspio da dosegnem. Nisam entuzijasta kada je riječ o dobijanju nagrade za 2020", kaže Levandovski.

O Mesijevoj izjavi rekao je da se nada da je iskren.

"Volio bih da je ta Mesijeva izjava iskrena i da je veliki igrač uputio iz srca, da to nisu samo prazne riječi", zaključio je Levandovski.

Mesi je po sedmi put dobio priznanje, odmakavši tako za dvije titule u odnosu na Kristijana Ronalda, na vječnoj listi laureata.

Sa druge strane, Levandovski je morao da se utješi nagradom za najboljeg napadača godine.

