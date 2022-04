Liverpul savladao Mančester junajted

Fudbaleri Liverpula savladali su Mančester junajted rezultatom 4:0 u zaostalom meču 30. kola Premijer lige.

Gledali smo jednostranu utakmicu, naročito tokom prvog poluvremena nakon kog su "redsi" imali dva gola prednosti nakon što su se u strijelce upisali Luis Dijas i Mohamed Salah.

Već je u petom minutu stajalo 1:0 na semaforu kada je sjajna kontra Liverpula, ili katastrofalna odbrana Junajteda i postavljanje ofsajd zamke, rezultovala Salahovim probijanjem po desnoj strani nakon čega je iz prve proigrao Dijasa.

Nedavno pojačanje iz Porta nije imao težak posao i smjestio je loptu u mrežu. Njegov treći gol u Premijer ligi, više nego što npr. Sančo ima za Junajted u 20 nastupa manje.

Inferiorni su bili "crveni đavoli", nisu uputili udarac ka golu Alisona, a protivnik je loptu držao u svojim nogama tri četvrtine vremena. Dominaciju Liverpula najbolje ilustruje primjer Tijaga koji je sa Van Dajkom u prvih 45 minuta razmijenio više pasova nego što je to učinila kompletna postava Junajteda (111 vs. 92).

Stoga je bilo i za očekivati da je Liverpul stigao i do drugog gola u ovom dijelu igre, a to se desilo u 22. minutu kada je Sadio Mane nakon sjajne akcije domaće ekipe iz prve proigrao Mohameda Salaha koji je prekinuo negativnu seriju. Egipćanin je drugi fudbaler u istoriji koji je postigao i asistirao po najmanje gol u obje utakmice protiv Junajteda. Prije njega je to uradio samo Mesut Ozil kojem je to uspjelo u sezoni 2015/16.

Liverpul je u drugom poluvremenu igrao koliko mu je bilo potrebno. Time se prestalo sa "viktorijom" i omogućilo da Junajted u 55. minutu igre prvi put šutne. Međutim, Junajted nije uspio da ozbiljnije ugrozi protivnika, štaviše u pojedinim trenucim se činilo kao da se fudbaleri Liverpula poigravaju.

Čak i takav Liverpul je bio previše za ovu ekipu tima iz Mančestera, pa je do kraja David De Hea loptu iz svoje mreže vadio još dva puta. Prvo je Mane postigao gol, na asistenciju Dijasa. Tako su sva trojica napadača Liverpula upisala po gol i asistenciju na ovom meču.

Za kraj, Salah je postigao drugi i svoj 22. gol u sezoni. Time je postao prvi igrač u istoriji koji je postigao pet golova protiv Junajteda u jednoj sezoni. Možda je ovjerio titulu najboljeg strijelca. Prerano je za takve konstatacije, ali prvi pratilac mu je Son koji zaostaje pet golova na šest mečeva do kraja.

Meč je obilježilo i momenat iz sedmog minuta kada su navijači obje strane ustali i aplaudirali u sedmom minutu u znak podrške Kristijanu Ronaldu kojem je preminula prerano rođena beba.

"Enfildom" se orila himna Liverpula u znak podrške Portugalcu, ali i velikog poštovanja koje vlada između dva kluba.

Liverpulu je ovo bila druga pobjeda ove sezone nakon 0:5 na "Old Trafordu". Nezapamćeno je da jedna od dvije ekipe slavi u međusobnim duelima sa ukupnom gol razlikom 9:0, ali to svjedoči o razlici između dvije strane.

Tim Jirgena Klopa sa ovom pobjedom izbija na čelo Premijer lige sa dva boda više i mečom viša u odnosu na Mančester siti.

