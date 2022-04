Novi dresovi za nove pobjede: Mozzart podržao KMF Viktorija

Klub malog fudbala Viktorija u Ribniku postoji samo pet godina, a već su se visoko pozicionirali na tabeli Druge futsal lige Republike Srpske.

Sve sportske uspjehe postigli su samostalno ili uz skromnu pomoć lokalne zajednice. Zato su bili iznenađeni kada su čuli da im stižu dvije garniture dresova iz kompanije Mozzart.

Ustupljena fotografija

"Mi smo iz malog mjesta za koje većina sponzora nije zainteresovana. Tim više nas je obradovala ova donacija jer je rijetkost da neki sportski klub u Ribniku dobije pomoć. Zato smo svi iznenađeni i oduševljeni ovim Mozzartovim gestom", kaže Željko Stanišić, predsjednik KMF Viktorija, Ribnik.

Za igrače, Viktorija je klub u kojem se okupljaju i radi druženja i ljubavi prema sportu. Futsal treniraju svi u jednom timu, bez obzira na godište, a na takmičenja idu u seniorskom sastavu.

Da je to dobar recept za uspjeh, svjedoči činjenica da su sezonu završili na trećem mjestu na tabeli Druge lige, grupa Zapad.

Zato im ni ambicija ne manjka. Želja im je da u narednom periodu zauzmu prvo mjesto u svojoj ligi, ali i da napadnu Prvu ligu ako budu imali dovoljno finansija za takmičenje u najvišem republičkom rangu.

Ustupljena fotografija

Za sada im podršku u radu pruža lokalna zajednica, a rijetko se dogodi da dobiju donaciju sportske opreme kao što je ova iz Mozzarta.

Regionalni lider u priređivanju igara na sreću do sada je obradovao brojne klubove iz manjih sredina, ali i one koji igraju u nižim ligama. Kroz akciju "Novi dresovi za nove šampione" sportskim ekipama pružaju podršku za dalji napredak, a do sada su novom opremom obradovali više od stotinu klubova širom države.