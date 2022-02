Novozelanđanka postigla tri autogola pa zaplakala

Kada postigneš jedan autogol imaš loš dan ali šta reći kada to uradiš tri puta na jednom meču.

Upravo to se desilo fudbalerki Novog Zelanda Meikajli Mur na utakmici u SAD sa domaćom reprezentacijom.

Novozelađanke su poražene sa 5:0 a kako i ne bi kada su većinu golova postigle same, tj. nesrećna Murova koja je inače prvotimka engleskog Liverpula.

Vlastitu mrežu Meikajli je načela već u petom minutu a nakon dodatnih 60 sekundi već je bilo 2:0 za SAD.

U 36. minutu, opet je pokušala da interveniše ali baš kao i u prethodna dva slučaja, svaki njen kontakt s loptom završavao se kobno za Novi Zeland.

Nedugo zatim indisponirana je napustila igra i briznula u plač na klupi za rezervne igračice.

Spare a thought for New Zealand defender Meikayla Moore, who scored a perfect hat trick of own goals against the USWNT before being substituted in the 40th minute... pic.twitter.com/pqYq7gXQmk