Oglasio se Rajola: Ubili su me drugi put u ova četiri mjeseca

Trenutno zdrastveno stanje za one koji se pitaju: Ljut po drugi put u ova četiri mjeseca jer su me opet ubili. Izgleda da imam sposobnost da oživim.

Piše na zvaničnom "Twitter" profilu jednog od najmoćnijih fudbalskih agenata Mino Rajole za kojeg su brojni svjetski mediji objavili da je preminuo u četvrtak.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Fudbalski svijet potresla je informacija o smrti poznatog agenta, ali kako stvari stoje on nije preminuo, ali je njegovo stanje veoma loše. Brojni svjetski mediji sada prenose riječi njegovog pomoćika Hozea Fortesa Rodrigeza.

"U lošem je stanju, ali nije umro", rekao je Rodrigez.

Italijanski novinar Fabricio Romano preko svog "Twitter" profila prenio je riječi doktora Alberta Zangrilja iz bolnice u Milanu gdje leži Rajola.

"Ogorčen sam telefonskim pozivima novinara koji spekulišu o životu čovjeka koji se bori da preživi", kazao je Zangrilja.

Dr. Alberto Zangrillo from San Raffaele Hospital in Milano tells Ansa on Mino Raiola conditions: “I’m outraged by the phone calls from pseudo-journalists speculating on the life of a man who is fighting to survive”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

Sportski novinar Tankredi Palmeri koji je na "Twitter" profilu objavio da je Rajola umro u međuvremenu je obrisao tvit i napisao novi.

"Izbrisao sam tvit o Rajoli. Nisu to bila nagađanja ili 'trčanje da budem prvi'. Nikada ne bih učinio nešto ovako po tom pitanju. Vijest je objavio TgLa7, najbolje ocijenjene italijanske TV vijesti, a potvrdili su svi najveći italijanski mediji. Ali i ja sam pogrešno tvitao i izvinjavam se zbog toga."