Ovo je deset najvećih transfera u januaru: Niko ni blizu Vlahoviću

Januarski prelazni rok se završio, nije bilo previše burnih transfera, ali se novac i te kako trošio na zvučna imena.

Sve oči bile su uprte u Njukasl koji je prvi put izašao na tržište sa novim arapskim gazdama, i odmah poslao poruku ostalima, i onim platežno najmoćnijim klubovima da će grabiti i neće žaliti novac.

Svrake su za nešto više od 80 miliona evra dovele petoricu igrača: Bruna Gimaraeša, Kierana Tripijea, Krisa Vuda, Dena Burna i Meta Targeta. I to je, naravno, samo početak ovog velikog projekta koji će novo poglavlje imati već u narednom prelaznom roku kada se očekuje i novi bum kluba sa sjevera Engleske.

Ipak, jedno ime je ostalo najupečatljivije za ovaj prelazni rok, najzvučniji posao zime obavio je Juventus sa Dušanom Vlahovićem i to je definitivno bio najzapaženiji i najvrijedniji posao ove zime, bez ikakve dileme.

Srpski napadač naplatio je silne golove i rekorde za Fiorentinu prelaskom u redove talijanskog velikana koji je za njega, prema evidenciji Transfermarkta, izdvojio 81.6 miliona evra. Vlahović je potpisao ugovor na pet godina, a iznos koji je Juventus za njega izdvojio postao je odmah i rekordno visok iznos plaćen za nekog igrača s područja bivše Jugoslavije.

And, of course, a very happy birthday to you today, Dušan Vlahović! Buy your #DV7 shirt NOW! https://t.co/rDNVoznIB1 pic.twitter.com/hWrUdg95lM