Saša Ilić više nije trener Čukaričkog

Fudbalski klub Čukarički sporazumno je raskinuo saradnju sa trenerom Sašom Ilićem.

Danas je održana sjednica Upravnog odbora kluba nakon čega je donesena odluka o sporazumnom raskidu ugovora.

"Klub je zahvalan Iliću na sjajnim rezultatima i trećem mestu osvojenom pred plej-of, Čukarički u nastavku karijere Saši želi mnogo sreće. Klub će u narednom periodu imenovati novog šefa struke, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost", piše na sajtu kluba.

Do raskida saradnje je došlo nakon remija Čukaričkog sa Partizanom (0:0), poslije kojeg je Ilić izjavio da je njegov fudbaler zaslužio crveni karton zbog čega je pozvan na razgovor sa čelnicima kluba. Sporan detalj viđen je u prvom poluvremenu, kada je Rikarda Gomeza zaustavio posljednji igrač u odbrane Čukaričkog, a sudija Novak Simović je odlučio da mu pokaže žuti karton.

Nakon deđavanja na pomenutom meču oglasio se i Fudbalski klub Partizan koji ističe da je sudija napravio niz grešaka na tom meču.

"Nekoliko puta smo napominjali da ne želimo da komentarišemo suđenje, ali ovoga puta smo odlukama na štetu kluba jednostavno pribijeni uza zid, smatramo da je previše i moramo da reagujemo. Posle nedosuđenog, očiglednog jedanaesterca na meču sa Napretkom iz Kruševca u 60. minutu, što je kasnije potvrđeno i analizama, juče je na Banovom brdu nastavljena krađa bodova Partizanu u režiji 'ljudi u crnom'. Smatramo da Sudijska komisija na čelu sa gospodinom Dejanom Filipovićem napokon ima laku odluku pred sobom, a to je da delegira Novaka Simovića kao glavnog arbitra na predstojećem večitom derbiju, jer se posle utakmice Čukaričkog i Partizana pokazao i dokazao svom prijatelju, komšiji i zemljaku iz Crvene zvezde da to zna i može da odradi na 'pošten način'. Posle jučerašnje utakmice nam je apsolutno jasno da se ne radi o sudijskim greškama na štetu našeg kluba, već o zloj nemeri koja direktno kroji poredak i stanje na tabeli Superlige Srbije. Bez obzira na svu štetu i nepravdu koja nam je naneta sa predumišljajem, Partizan će se do kraja prvenstva boriti samo na terenu – pošteno. Daćemo 101 odsto svojih mogućnosti da osvojimo šampionsku titulu tamo gde se poštena borba i odvija – na zelenom pravougaoniku, pošto samo tako i znamo", stoji u saopštenju Partizana, a prenose mediji u Srbiji.