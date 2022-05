Stanković: Jagoda na torti - Stanojević: Pogledajte ko nam sudi

Crvena zvezda i Partizan u četvrtak (18 časova) igraju finale Kupa Srbije. Zvezda brani Kup i "duplu krunu", a Partizan će pokušati da osvoji prvi trofej od 2019. godine.

Dejan Stanković, trener Zvezde je pred sutrašnji meč katao da je sezona za njegov tim bila veoma teška i iscrpljujuća.

FOTO: FK Crvena zvezda/Facebook

"Zvezda te tera da uvek budeš pravi, ne pita da li si umoran. Uz čuvenu parolu da zajedno možemo sve, prošli smo kroz sve sa navijačima. Igrači imaju problem što imaju ludog trenera koji ne želi da odustane. Momenat za slavlje je prošao, očekuje nas važna utakmica. Derbi je specifičan sam po sebi, sitnice i detalji mogu da ga odluče. Mi ćemo izaći u najjačem sastavu. Ispunili smo gotovo sve ciljeve, odigrali maksimalan broj utakmica i ovo dolazi kao nešto što može da bude jagoda na torti", rekao je Stanković.

Trener "crveno-bijelih" je istakao da samo italijanski defanzivac Kristijano Pičini nije spreman za finale Kupa. Ujedno je istakao i to da njegov tim vježba penale.

"U derbiju su golovi koji se broje, ali pobedu donose oduzete lopte, koncentracija na prekidu, to su detalji koji mogu da donesu prevagu. Bitno je kako se uđe od prvog minuta i kako se odgovori na jačinu protivnika. Vežbamo penale, slobodne udarce, imamo momke koji dobro izvode, koji loše. To je stvar karaktera i momenta. Videćemo, spremni smo na 90, 120 minuta, penale, samo da se trofej donese kući", kazao je Stanković.

Aleksandar Stanojević, trener Partizana je istakao da su svi u klubu srećni i ponosni što će predstavljati Paritizan u velikom spektaklu i što će biti u mogućnosti da osvoje trofej.

FOTO: FK Partizan/Facebook

"Sigurno nije odrada posla. Prva pomisao Kup ne može da bude bilo kakva utešna nagrada niti da spasava sezonu. Kad se završi analizira se sve. Ja to tako gledam. Jedna utakmica za mene ne može ni da spasi niti da bude loše po tom pitanju. Kad se sve završi onda ćemo svi zajedno iskomentarisati kakva je bila sezona. Meni jedna utakmica ništa lično ne donosi. Odigrali smo 60 utakmica, da bi jednu utakmicu vezivali za celu sezonu. Čak ni ako osvojimo Kup ne možemo da kažemo, dobro je, osvojili smo Kup", kazao je Stanojević te naglasio da tim nije vježbao penale:

"Uzimamo sve opcije. Nismo vežbali penale. Do sada smo mnogo puta vežbali, imali smo i kup utakmica, pa sada nisam želeo da vežbamo. Imamo strategiju ako dođe do penala. Na sve smo spremni. Do sad su sve utakmice koje smo igrali bili izjednačene, može biti penala, ali ne mora da znači."

Partizan nije dao gol posljednjih pet derbija.

"Imali smo i dosta šansi, jednostavno nismo postigli golove koje smo morali da postignemo. Šanse koje smo morali da iskoristimo. Ali to nam ne stvara pritisak niti inat niti nešto slično. Mislim da su sve dosadašnje utakmice bile slične na ovaj ili onaj način. Nisu ni oni mnogo dali, osim prošli derbi koji su bili bolji. Mi smo prethodni bili bolji, ali nismo dali gol", jasan je Stanojević.

Između ostalog se trener Partizana osvrnuo i na sudije koje će voditi meč predvođene glavnim arbitrom Milošem Milovanovićem.

"Nije nam ni prijatno kad vidimo ko sudi i na koji način je izabrana ekipa sudija. U VAR sobi je sudija koji je od sedam utakmica Zvezde sudio šest. Je l' to normalno? Je l' može neko da kaže da je to normalno? A prvi sudija VAR-a nas je direktno oštetio ovde za titulu. A glavni sudija je bio u VAR sobi tad protiv Napretka. Kako ja onda da budem raspoložen? Ne vršim pritisak, samo pričam člnjenice. Žao mi je što smo došli u tu situaciju. Žao mi je što našu utakmicu ne sudi naš najbolji sudija", prokomentarisao je Stanojević.