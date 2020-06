Svjetski mediji: Dok mi zatvaramo tribine, oni igraju pred 25.000 ljudi

Svjetski mediji bruje o vječitom derbiju između Partizana i Crvene zvezde, svi su mahom stavili u naslov podatak da se igralo pred 25.000 gledalaca.

Dok se mnoge zapadne lige igraju, ili će se tek igrati bez prisustva publike, u Beogradu se odigrao vječiti derbi pred 25.000 navijača, što su prenijeli Rojters, Goal.com, ESPN i mnogi drugi svjetski mediji.

"Pred skoro 25.000 ljudi, vodila se veoma napeta borba u beogradskom derbiju, u dobro poznatoj atmosferi na stadionu Partizana. Obje grupe navijača palile su baklje i prozivale se, a Bibras Natho je riješio meč u 58. minute", napisao je Rojters.

ESPN je posebno pohvalio Umara Sadika.

"Defanzivci Crvene zvezde su imali pune ruke posla cijele noći zbog Sadika, koji je protrčavao kroz njih kako je htio, samo je niz dobrih odbrana Borjana spriječio Nigerijca da postigne pogodak. Crvena zvezda, koja je osvojila tri kola prije kraja titulu, i to 29. maja, na godišnjicu osvajanja Lige šampiona, nije bila ni blijeda senka tima koji se prošetao do vrha Superlige", piše ESPN, takođe u fokus stavljajući navijače i prisustvo skoro 25.000 gledalaca.

Goal.com se pozabavio i brojnim statističkim detaljima.

"Zvezda je vezala treću titulu, ali je propustila priliku da osvoji prvu duplu krunu još od 2007. godine. Sa druge strane, Partizan je blizu osvajanja petog Kupa u nizu", piše Goal.com.

