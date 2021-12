AEK povlači dres Jelovca iz upotrebe

Povremeni srpski reprezentativac i košarkaš AEK-a iz Atine, Stevan Jelovac, preminuo je 5. decembra od posljedica moždanog udara, koji je doživeo tri nedjelje ranije.

Zbog njegove smrti, klub iz Grčke će povući dres s brojem "13" koji je nosio nastupajući u žuto-crnoj opremi.

Jelovac se borio za život dugo, ali nažalost, bezuspješno. Doživio je moždani udar 14. novembra na treningu, potom je prebačen i u Srbiju na liječenje na zahtjev porodice, ali to liječenje u rodnoj zemlji nije donijelo boljitak.

AEK će se zbog toga pobrinuti da ne ostane zaboravljen, pošto će njegovo ime krasiti svodove arene ovog kluba.

AEK Athens to retire the jersey with the number “13” of Stevan Jelovac, on December 14 before the game against @falco_kc for the BCL. @aekbcgr #Jelovac #aekbc #BCL #basketballcl