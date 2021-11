Jedno od najluđih zakucavanja u NBA, bek Portland "ponizio" Nagetse

NBA liga iz godine u godinu pruža sve veću zabavu navijačima širom svijeta, od dalekih trojki, pa sve do nevjerovatnih zakucavanja koja iznova i iznova podižu dvorane na noge. Upravo jedno takvo dolazi i sa meča Denver - Portland, gdje je Greg Braun III zakucao nakon što je provukao loptu kroz noge.

Denver je pretrpio poraz novi poraz bez Nikole Jokića u svojim redovima, od njih je bolji bio Portland sa 119:100, a meč je, pored sjajnog Si Džej Mekaluma, obilježio i bek Greg Braun III koji je pri kraju meča napravio jedno od najluđih zakucavanja ikad.

On je oduzeo loptu košarkašima Denver, istrčao je kontru, a završio ju je u velikom stilu, što je, doslovno, podiglo kompletnu halu na noge.

Ovakve stvari se obično ne viđaju na utakmicama, osim na zagrevanju ili "Ol-Star" vikendu.

(Telegraf.rs)

THIS MAN REALLY DID THIS IN A GAME @gb3elite | #RipCity pic.twitter.com/laTOnkCy06