Novi haos na NBA parketu, rušio sve pred sobom da uzvrati Lebronu

Uznemirujuće scene na NBA utakmici. Sve je počelo Džejmsovim udarcem, koji je krvavi košarkaš Detroita po svaku cijenu htio da uzvrati.

Ove sezone tenzija je veća neko ranijih već od starta sezone, a u noći između nedjelje i ponedjeljka viđen je jedan od najvećih haosa posljednjih godina.

U toku utakmice Detroit - Lejkersi, Lebron Džejms (36) je nesportski udario krilnog centra Detroita Ajzeju Stujarta (20) - i to tako da se mladom košarkašu slivala krv niz lice.

Poslije početnog šoka i Lebronovog naivnog izvinjavanja da "nije namjerno", Stjuart je najprije krenuo da se sukobi s njim, a onda je poslije nekoliko trenutaka jurnuo preko cijelog terena da prebije Rasela Vestbruka, koji je stajao sa strane i sve vrijeme ga izazivao.

Jureći ka Lejkersima, Stjuart je rušio po terenu pomoćnike, padao, dizao se, ali srećom po Vestbruka nije stigao do njega.

LeBron and Isaiah Stewart get into it Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY