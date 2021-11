O'Nil: Sviđa mi se ono što je Nikola Jokić uradio

Legendarni centar Šakil O'Nil stao je u odbranu košarkaša Denvera Nikole Jokića nakon udaranja igrača Majamija Markifa Morisa.

Košarkaš Nagetsa dobio je jedan meč suspenzije nakon što je u utakmici odigranoj u ponedjeljak s leđa gurnuo igrača Majamija Markifa Morisa, dok je Moris kažnjen sa 50.000 dolara zbog prethodnog nesprotskog ponašanja nad Jokićem, saopštila je danas NBA.

"Sviđa mi se ono što je Jokić uradio. To se zove osveta. Ako me udariš, zašto se onda okrećeš? Nemoj da se okrećeš, jer će zamahnem. Znam kako je to kada ste centar, a niži igrači vas udaraju i vuku. Nije mi problematično to što je Jokić uradio. Moris ga je udario namjerno i nepotrebno. Šta je Jokić uradio? Vratio mu je, jer ne treba da se okrećete poslije zadatog udarca", izjavio je O'Nil.