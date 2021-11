Pešić odredio 12 košarkaša za povratnički debi na klupi Srbije

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić odredio je tim koji će se večeras suprotstaviti Letoniji na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ekipu će predvoditi Miloš Teodosić, a pored kapitena u sastavu su Nikola Jović, Alen Smailagić, Balša Koprivica, Marko Jagodić Kuridža, Jovan Novak, Dušan Ristić, Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Rade Zagorac, Uroš Trifunović i Nemanja Dangubić.

"Očekuje nas izazovna utakmica protiv Letonije koja ima kontinuitet, jer je tokom jula i avgusta igrala kvalifikacije i uigrana je, za razliku od nas koji smo se skupili pre samo nekoliko dana. To je sve početak jednog novog projekta. Ono što je najvažnije, taj nedostatak uigranosti ćemo morati da kompenzujemo jednom velikom željom koju si igrači u ovih nekoliko dana i pokazali. To je ono što me čini zadovoljnim i optimističnim. Publika nam je veoma važna, naši navijači. Ako baš ne igramo sa najboljim igračima koje imamo, onda hajde da svi zajedno pomognemo njima da budu još bolji i postanu najbolji", poručio je Pešić pred ovaj meč.

Utakmica Srbija - Letonija na programu je od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić", dok naredni duel Orlovi igraju za tri dana protiv Belgije u gostima.

