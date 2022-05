Radonjić: Timskom igrom do pobede

​Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da je timska igra donijela večeras pobjedu crveno-belima u majstorici polufinala plej-ofa ABA lige protiv Cedevite Olimpije.

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale plej-ofa ABA lige, pošto su u Beogradu savladali Cedevita Olimpiju rezultatom 88:78.

"Čitave sezone smo se borili za prednost domaćeg terena, a imali smo samo dva poraza. Večeras smo iskoristili prednost domaćeg terena i posle 1:1 pobedili Olimpiji i idemo u finale. Utakmica je sa naše strane u nekim intervalima bila dobra, ali neke stvari nisu drugačije u nekim periodima. Protivnik je bio veoma kvalitetan, a mi smo i večeras pokazali da smo morali da budemo 100 odsto u fokusu da taj njihov kvalitet ne bi došao do izražajav Uspeli smo da dođemo do prednosti, kontrolisali utakmicu i došli do pobede", rekao je Radonjić posle utakmice.

Crvena zvezda će u finalu plej-ofa igrati protiv Partizana.

"Ulazimo u neki drugi interval. Za 31 dan odigrali smo samo tri utakmice. Sve tri ove utakmice su bile specifične. Sada ide neki drugi ritam. Ove dane ćemo iskoristiti da se pripremimo za prvi meč protiv Partizana. Zahvaljujem se navijačima na podršci", dodao je trener Crvene zvezde.

"U formi smo takvoj kakvoj jesmo. Moramo da budemo svesni toga. Moramo pred meč sa Partizanom da popravimo neke stvari. Igrali smo dobro protiv Olimpija Cedevite. Gotovo je nemoguće držati napadački potencijal tokom celog meča.Sasvim je prirodno da dolazi do nekih stvari koji se dešavale. Oni su večeras pokazali da su kvalitetna napadačka ekipa, a protiv nas uvek igraju izuzetno čvrsto. Morali smo da damo sve od sebe da bi uspeli dođemo do pobede. Treba pričati o tome kolika je bila prednost, a ne koliki je bio pad. Možda je to ključno pitanje. To je izgledalo iznad svih oečkivanja. Za nas je izuzetno značajno da smo uspeli da izdržimo udare Olimpije", rekao je Radonjić.

On je istakao da je značajni segment u pobjedi Zvezde bio ofanzivni skok.

"Naravno uspeli da dođemo do određenih stvari koje su nam omogućile dadođemo do druge šanse. Nadam se da ćemo tako nastaviti i u narednim mečevima. Kada se sve sabere i oduzme bitno je reći da smo timski došli do pobede. Svi su dali neki doprinos. To nam daje za pravo da možemo igrati kvalitetno i u finalnoj seriji. Bili smo koncentrisani i stigli smo do finala, a detaljniju analizu uradiću narednih dana, Ova utakmica je pokazala da možemo da budemo dobri i u finalu. Ponavljam značajno nam je da je ceo tim doprineo pobedi", istakao je Radonjić.

On je dodao da će narednih dana pričati o finalu sa Partizanom.

Radonjić je naveo da bi volio da naredne sezone i Crvena zvezda i Partizan igraju u Evroligi, ali je dodao da će sačekati konačnu odluku.

Crvena zvezda će u finalu plej-ofa ABA lige protiv Partizana, koji je u polufinalu bio bolji od ekipe Budućnosti.

Finalna serija se igra na tri dobijena meča. Prvi meč je na programu u petak, 27. maja.

Titulu u ABA ligi brani Crvena zvezda.