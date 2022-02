Rapsodija crveno-plavih u "Boriku": Borac osigurao plej-of ABA lige 2

Košarkaši Borca trijumfalno su zaključili treći turnir ABA lige 2 u Banjaluci.

U posljednjoj utakmici 10. kola crveno-plavi su pred svojim navijačima savladali ekipu Lovćena sa 98:71 i tako ostali lideri uoči posljednjeg turnira narednog mjeseca u Širokom Brijegu. Uz sve Banjalučani su i teoretski osigurali plasman u plej-of regionalnog takmičenja koji će obezbijediti osam najboljih iz regularnog dijela.

Što se tiče večerašnje utakmice bila je to rapsodija domaćih u lijepoj atmosferi. Kontrolisali su meč od samog starta. Nakon prvog perioda imali su plus 8 (26:18), a na odmor su otišli sa vodstvom 55:35. Do kraja su puleni Dragana Nikolića rutinski priveli meč kraju i upisali devetu pobjedu u sezoni uz samo jedan poraz. Treba naglasiti da je Banjaluka protekle sedmice bila izuzetan domaćin turnira, a posebno je bilo lijepo na utakmicama Borca na kojima su navijači dobrano ispunili tribine dvorane "Borik", što je bio slučaj i večeras. .

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Kosta Kondić sa 20, Srđan Gavrić je dodao 14, a Džošua Kaningem 12 poena. Dvocifren je bio i Aljoša Janković (10). Posljednji četvrti turnir regularnog dijela sezone biće odigran narednog mjeseca u Širokom Brijegu.