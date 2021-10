Šarunas zahvalio Mitroviću na srpskom: Hajde, majstore, živjeli

Trener Monaka Zvezdan Mitrović počastio je Šarunasa Jasikevičusa poslije utakmice na konferenciji za medije.

Barselona je poslije drame i produžetka pobijedila Monako, a na konferenciji za medije su popularni Šaras i Mitrović nazdravili.

Mitrović je dao Jasikevičusu čašu vina poslije utakmice.

"Ljudi, ovo vam je Zvezdan Mitrović", rekao je Šarunas kada mu je dodao čašu, da bi zatim na srpskom dodao: "Ajde, majstore, za dobru utakmicu. Živjeli".

"Zato svi mi treneri volimo Zvezdana. Zvezdane, da li mogu da ponesem ovu čašu u svlačionicu", dodao je Jasikevičus.

(B92.net)

That’s how they welcome coaches in Monaco pic.twitter.com/K7DMydVP33