Sestre Čađo, četiri košarkašice, za "Nezavisne": Ponosne smo što smo izabrale put sporta

Četiri sestre - i sve četiri su košarkašice. Sve su i dalje aktivne, jedna je već odavno planetarna zvijezda, preostale tri ove sezone imaju priliku da ispišu istoriju jednog mladog banjalučkog kluba. Uz sve to, jako su uspješne i van terena. To su sestre Čađo.

Imati četiri kćerke je pravi blagoslov, a kada se još sve četiri bave istim sportom, onda to poprima dimenziju više. Možda postoje isti slučajevi, no nismo pronašli sličan scenario. Saša (32), Vanja (31), Vera (29) i Danica (19) su možda jedinstven slučaj u svijetu, možda vrijedan da se jednog dana nađu na filmskom platnu. Četiri Banjalučanke su u razgovoru za "Nezavisne" govorile o svojim počecima i ljubavi prema košarci...

"Košarku smo počele zajedno da volimo još u osnovnoj školi. Jednom prilikom tata nas je odveo na košarkašku sekciju i od tog momenta nismo se odvojile od lopte. Igra nam je ušla u krv i nismo mogle da zamislimo dan a da ne šutnemo loptu na koš. Ponosne smo na sebe što smo izabrale put sporta koji nimalo nije lak, ali to je naša ljubav i naša strast", rekla je za "Nezavisne" najpoznatija iz porodice Čađo, Saša, inače osvajačica gotovo svih velikih medalja sa reprezentacijom Srbije.

Dok Saša već godinama s velikim uspjehom nastupa u inostranstvu (trenutno član ekipe Polkovice, Poljska), sudbina je spojila preostale tri sestre da danas nastupaju u istom klubu. Vera, Danica i Vanja igraju za ekipu Ušća, s kojom će ove sezone loviti prvu titulu prvaka Republike Srpske i, samim tim, izboriti plasman u elitni rang bh. košarke. Vera u razgovoru za naš list govori kako je igrati zajedno sa sestrama te kako izgleda jedan dan u ovoj košarkaškoj porodici.

"Trenirati i igrati sa sestrama u istom timu je bila želja svih nas još otkad smo počele kao pionirke. Naš dan je vrlo ispunjen jer svaka od nas ima svoje obaveze, posao, fakultet i uz sve to ipak stižemo da se posvetimo i košarci. Vanja je diplomirani pedagog, Vera je diplomirani vaspitač, a Danica student Ekonomskog fakulteta. Pored toga, pratimo sva dešavanja na košarkaškom terenu u toku sezone naše sestre Saše. Uvijek izdvojimo vrijeme da odemo na što više utakmica, a ako nismo u mogućnosti gledamo preko interneta. Porodica je uvijek najveća podrška", naglašava 20-godišnja Vera.

Ona dodaje da je cijela porodica ponosna na Sašu, koja je učinila da se o porodici Čađo čuje naširoko u svijetu. Ona je glavna inspiracija svojim sestrama, koje su ponosne i zahvalne na tome šta je učinila za njih.

"Veliki je ponos imati sestru kao što je Saša. Toliko momenata koji su nas ostavili bez daha, svaki koš, svaka pobjeda, svaki uspjeh bio je i naš uspjeh, a isto tako i poraz. Taj osjećaj se ne može opisati, samo se može doživjeti u hali punoj navijača kada svi zajedno navijamo za nju. Saša nas inspiriše u svakom pogledu. Ipak je jako mlada otišla od kuće i velike životne izazove je morala sama da prebrodi. Puno stvari nas je naučila i pokazala nam. Jedan veliki borac, ne poznajem većeg", naglašava Vera i dodaje:

"Iako se ostvarila kao vrhunski sportista, ona je prije svega svoju ulogu kao prijatelj, kćerka, sestra, tetka, unuka ostvarila prije upoznavanja sa košarkaškom loptom. Uvijek je tu za nas, velika je sreća i blagoslov, i zahvalna sam na tome čitavim srcem i dušom. Najvažnije od svega: gledam čitav moj svijet, a to su moji roditelji, kako ponosno gledaju na svoje četiri kćerke... Zar treba nešto dodati".

Vanja, Vera i Danica su važne karike u ekipi Ušća ove sezone, a zanimljivo je da su prošle sezone bile na suprotnim stranama s obzirom na to da je Danica ranije bila članica šampionske ekipe Orlova.

"Utakmica je bila pozitivno iskustvo, jer koliko god smo željele pobjedu za svoj tim i predstavljale se tad kao rivali, opet smo onako krajičkom oka vodile računa jedna o drugoj. I ta utakmica će uvijek biti u našim srcima jer je to jedna od rijetkih utakmica na koju je Saša mogla doći da gleda zajedno sa roditeljima", prisjeća se devetnaestogodišnja Danica.

Košarka nije tema kada nisu na terenu... Trude se da kada provode vrijeme zajedno razgovaraju o nekim drugim stvarima.

"Mi o košarci puno ne pričamo kad smo zajedno iz razloga što ne provodimo dovoljno vremena zbog različitih obaveza koje imamo. Kad se skupimo pričamo o nekim pozitivnim stvarima i prepričavamo neke smiješne trenutke, pogotovo kad je Saša tu. Više se baziramo na teme naših planova u budućnosti nego na košarku", dodaje Danica.

Vanja, kao kapiten ekipe Ušća, naglašava da uživa što igra zajedno sa sestrama. Ističe da ponekad osjete pritisak zbog činjenice da su rođene sestre poznate košarkašice.

"Pritisak je uvijek prisutan, ali to nije nešto što nas čini drugačijim od drugih. Mi samo uživamo da igramo košarku i volimo svoje poslove van terena, tako da, iako postoji pritisak, kada se nešto radi iz ljubavi - skoro da ga i nema. Trenutno igramo zajedno, što je veoma lijepo jer smo podrška jedna drugoj i svim ostalim curama u timu jer uz Veru i Danicu je sve lakše", zaključila je Vanja.

Same biramo put

O daljim ambicijama i tome da li možda razmišljaju da krenu košarkaškim stopama sestre Saše, Danica, najmlađa od sestara, ističe da o budućim pravcima isključivo same donose odluke. "Saša kao najstarija sestra nam pruža maksimalnu podršku i nikad nije forsirala da neka od nas zaigra za reprezentaciju Srbije ili za neki jači klub. Uvijek je govorila da same biramo naš put i da uvijek izaberemo ono što mislimo da je najbolje za nas. Tako smo se nas tri više bazirale na školovanje", rekla je Danica.

Zaslužile smo titulu

Košarkaški klub Ušće iz Banjaluke ove sezone ima priliku da ispiše istoriju. Klub koji je nedavno proslavio deveti rođendan izborio je finale Prve lige Republike Srpske, gdje će se za titulu boriti protiv ekipe Kozare. "Ušće već treću godinu ima žensku ekipu koja vrijedno trenira. Biti kapiten ovog tima je veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost, jer smo ekipa koja mora da se dokazuje svaku utakmicu. Mi igramo sjajno, to je istina, stigli smo do Premijer lige i nadam se da nam naredne utakmice nose našim zalaganjem i tu čast da budemo prvaci Republike Srpske. Cijeloj našoj ekipi to bi mnogo značilo jer smatram da smo trudom i zalaganjem to i zaslužili", naglasila je Vanja Čađo.