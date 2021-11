Zlatan Prešić: Uz Bjelorusiju volio bih vidjeti i BiH na SP

Iskreno bih volio da uz Bjelorusiju na Svjetskom prvenstvu u Australiji 2022. godine vidim i reprezentaciju BiH.

Rekao je ovo za “Nezavisne” Zlatan Prešić košarkaški stručnjak iz Doboja i trener u ženskoj selekciji Bjelorusije. Bjelorusija će uz Japan i Kanadu biti jedan od rivala bh. košarkašica na kvalifikacionom turniru u Osaki za Mundobasket. To je bio povod da kontaktiramo sjajnog Dobojliju koji sa velikim uspjehom radi u ovoj zemlji u kojoj se velika pažnja poklanja ženskoj košarci. Bjeloruskinje su na posljednjem Eurobasketu pokazale koliko su opasne osvojivši tada četvrto mjesto, a i u nove kvalifikacije za EP su otvorile sa dvije pobjede. Pomoćni trener Bjelorusije ističe da će mnogo segmenata uticati ko će se na kraju radovati u dalekom Japanu.

„Najveći problem je taj što se ide u Japan. Najbitnije će biti kako će se ekipe adaptirati na uslove, obzirom na veliku vlažnost, kao i vremensku zonu. Ko će uspjeti duže da ostane tamo i obavi pripreme, sve to su važne stavke koje će imati važnu ulogu“, kaže na početku razgovora bh. stručnjak sa dugogodišnjom inostranom adresom.

On se slaže sa mnogobrojim ekspertima koji su grupu u Osaki nazvali „grupom smrti“. Naglašava da će biti jako zanimljivo, ali i da je optimista kada je u pitanju reprezentacija Bjelorusije.

„U našoj grupi nema loše ekipe i to je ubjedljivo najteži turnir od svih ostalih. Ja sam realni optimista, zato što to pokušavam da gledam sa trenerskog, a ne navijačkog aspekta. Mi smo već počeli pripreme za Osaku, jer će biti veoma bitno da se tempira forma za taj turnir. To smo uspjeli da početku kvalifikacija za EP kada smo savladali Češku i Nizozemsku i vjerujem da ćemo februar takođe dočekati spremno“, ističe član stručnog štaba Bjelorusije.

Ponovio je da će osim onoga što će se dešavati na terenu biti važno ko će se najbrže i najlakše adaptirati, mimo Japana koji je domaćin turnira i koji je prema njem vjerovatno i prvi favorit grupe.

„Japan mnogo ulaže u košarku, to je jedan od razloga i dolaska selektorke Marine Maljković u ovu zemlju. Dovode najbolje, tako da nije čudo šta su napravile na Olimpijskim igrama (srebrena medalja). Brzo trče, šutiraju, čak nisu ni niska ekipa kao što mnogi misle. Tu imamo Kanadu koja je puna nekih profesionalnih igračica. Promijenili su trenera, radi se o fizičkoj dominantnoj ekipi, ali isto tako vjerujem da se protiv njih može igrati“, poručuje Prešić i dodaje:

„Kada je u pitanju BiH znamo da je nekih 70 posto ekipe Džonkel Džons. Data joj je sloboda, ona je to navikla igrajući u WNBA. Rezultat je najbitniji i to za sada ide po planu. Pokazale se da rezultat na EP nije bio slučajan. I mi smo kao i BiH otvorili kvalifikacije pozitivno, imamo dobru atmosferu. Svi smo tu negdje. Našu prednost vidim što imamo pet reprezentativki iz Horizonta, uigrani smo, što se pokazalo i na Evropskom prvenstvu“.

Za kraj je poručio da je cilj Bjelorusije plasman na Svjetsko prvenstvo, kao i da će biti veoma izazovno igrati u Japanu, gdje će za četiri dana morati odigrati tri utakmice.

„Opet ponavljam bitno je nekih hiljadu stvari da se poklopi da se napravi rezultat. Radi se o drugoj polovini sezone u kojoj se pravilno treba dozirati priprema ekipe. Mi imamo nekolicu igračica koje nastupaju u Evroligi, čak njih dvije igraju zajedno sa Džons. Biće bitno koliko će Marica Gajić biti spremna za BiH, te hoće li se oporaviti Irena Vrančić koja je izvukla neke utakmice na EP i koja je dobar organizator igre“, zaključio je Zlatan Prešić, kojem veoma dobro ide i na klupskom planu, obzirom da njegov Horizont zauzima prvo mjesto u domaćem prvenstvu, te nastupa u Evrokupu.

Podsjetimo, kvalifikacioni turnir za SP u Australiji igraće se u februaru naredne godine. Plaman među 12 najboljih izboriće po tri prvoplasirane ekipe iz grupe.