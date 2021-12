Zvezda gostuje Efesu u Evroligi, Partizan protiv Lokomotive

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 18.30 sati gostuju Efesu u 17. kolu Evrolige, a Partizan gostuje Lokomotivi u 17.30 časova.

Zvezda ima skor od sedam pobjeda i devet poraza, dok je turski tim na učinku 8-8.

"Efes je prvak Evrope, sa malim izmenama u odnosu na prošlu sezonu, igrači koji su bili nosioci su i dalje su tu. U dobroj su formi, kvalitet je potpuno jasan i znamo da nas čeka težak meč. Biće teško zaustaviti Micića i Larkina, ali daćemo sve od sebe da budemo najbolji što možemo u ovom trenutku, ne samo u odbrani, nego i napadu", rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić.

Crveno-beli ni na ovoj utakmici neće biti kompletni, Dejanu Davidovcu slijedi pauza, dok je Ognjen Dobrić pod velikim znakom pitanja.

"U dobrom smo ritmu, ako nastavimo s ovakvom koncentracijom i zalaganjem, možemo da tražimo šansu na ovom gostovanju. Efes se izdigao posle lošeg starta u Evroligi, ostvarili su šest pobeda na poslednjih osam utakmica, tako da će pokušati da i na meču u sredu odigraju u istom ritmu", rekao je kapiten Zvezde Branko Lazić.

Košarkaši Partizana večeras protiv Lokomotive

Košarkaši Partizana večeras od 17.30 sati gostuju Lokomotivi u Krasnodaru u osmom kolu Evrokupa.

"Lokomotiva je promenila trenera, napravili smo skauting njihove utakmice u VTB ligi, isti su igrači, ali naravno da je bilo nekih sitnih noviteta. Bavili smo se time, kao što se uvek bavimo svim mogućim detaljima za koje mislimo da su bitni i koji mogu da nam pomognu da odigramo dobru utakmicu i eventualno pobedimo", rekao je trener Partizana Željko Obradović.

Crno-beli pred ovaj duel imaju skor od 6-1, dok je Lokomotiva na pet pobjeda i dva poraza.

"Igramo protiv tima koji ima izvanredne igrače na svim pozicijama. Napravljeni su sigurno tako da se bore za to da budu sledeće godine u Evroligi. Veliki je izazov pred nama, moramo da odigramo izvanrednu utakmicu ako mislimo da pobedimo protivnika", istakao je Obradovic i dodao da se u tim vratio Amerikanac Kevin Panter, dok probleme sa povredama imaju Letonac Rodions Kuruc i Uroš Trifunović.

Bek crno-bijelih, Aleksa Avramović smatra da utakmica protiv Lokomotive može da odredi put Partizana u Evrokupu.

"Ako ostvarimo pobedu na njihovom terenu to će biti veliki korak ka prvom mestu u grupi, što dodatno olakšava stvari. Ako obezbedimo domaći teren tokom čitave nokaut faze imamo dobre šanse da se borimo za nešto veliko. Znamo da su sastavljeni od vrsnih individualaca, igraju brzu tranziciju, dobro u napadu. Mislim da je ključ u našoj odbrani, da kroz defazivne zadatke otvaramo kontranapad. To nam je nedostajalo u prethodne dve utakmice, igrali smo malo sporije i trudićemo se da to podignemo na viši nivo", istakao je Avramović.