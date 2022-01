Čelnici OK BiH razgovarali sa Zoranom Tegeltijom

Zoran Tegeltija najavio je da će se zalagati za sistemsko rješenje finansiranja sporta i Olimpijskog komiteta BiH, saopšteno je iz krovne bh. sportske institucije.

Predsjedništvo Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine je početak 2022. godine započelo sa nizom sastanaka u bh. institucijama relevantanim za sport, a sve u cilju podrške vrhunskim sportistima, sportskim strukovnim savezima BiH i Olimpijskog komiteta BiH, koji vode ka jačanju i boljem organizovanju sportskog sistema BiH.

Održana su dva sastanka na najvišem nivou, 18. i 19. januara, na kojima su predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Marijan Kvesić zajedno sa potpredsjednicima Milankom Mučibabićem i Izetom Rađom i generalnim sekretarom Saidom Fazlagićem razgovarali sa Zoranom Tegeltijom, predsjedavajućim Savjeta ministara BiH, te ministricom civilnih poslova Ankicom Gudeljević.

Razgovaralo se o predstojećoj najvećoj sportskoj smotri svijeta, Zimskim olimpijskim igrama koje će se održati u Pekingu od 4. do 20. februara, te i o izostanku finansijske podrške državnih nivoa vlasti sada već dvije godine za redom. Prenesene su poruke sportista i sportskih strukovnih saveza BiH da se pod hitno i permanentno omogući finansiranje sporta na državnom nivou, koje je u ovom trenutku jedino moguće putem granta Ministarstva civilnih poslova.

"Na prvom sastanku ministrica Gudeljević je poručila da Ministarstvo civilnih poslova može podržati državne sportske strukovne saveze i Olimpijski komitet BiH putem granta MCP-a, ali zbog neusvajanja budžeta na nivou BiH, Ministarstvo civilnih poslova to nije u stanju učiniti. Predsjedavajući savjeta ministara BiH, Zoran Tegeltija, inače bivši košarkaš i sportski radnik je pokazao razumijevanje za probleme finansiranja sportskih strukovnih saveza BiH i Olimpijskog komiteta BiH. U svom obraćanju istakao je da će učiniti što je u njegovoj moći da se sistemski riješi finansiranje sportskih saveza BiH i da to ne bude isključivo kroz grantove. I pored složene situacije, obećao je da će učiniti sve da se Olimpijski komitet BiH finansijski podrži kako bi mogao realizirati naredna četiri takmičenja koja ih očekuju u 2022. godini. Zaželio je puno sreće našim olimpijcima koji se spremaju za put u Peking, te je izrazio želju da zajedno sa predsjednicima OK BiH posjeti Olimpijski komitet BiH i Olimpijski muzej", saopšteno je iz OK BiH.

Predsjednik Kvesić je na oba sastanka naglasio da grant nije podijeljen u 2021. godini, i da je ovo treći put da vrhunski sport, sportski savezi BiH i Olimpijski komitet BiH u posljednih deset godina ostaju bez podrške sa državnog nivoa. Napomenuo je da je i u okviru tog granta malo izdvajanje za sportske saveze BiH i Olimpijski komitet BiH.

"U rasponu od 12 mjeseci Olimpijski komitet BiH učestvuje na čak pet vrhunskih sportskih takmičenja kao što su bile Olimpijske igre u Tokiju, a pred nama su Olimpijske igre u Pekingu, EYOF u Vuokatiju i Banskoj Bistrici i Mediteranske igre u Tunisu, gdje su bh. tim predstavljali i predstavljat će na stotine sportista i trenera", rekao je Kvseić.

Mučibabić je istaknuo da je OK BiH podržao olimpijce u njihovim nastojanjima da ostvare olimpijske norme i učestvuju u olimpijskim igrama Tokiju i Pekingu sa oko 1.200.000 KM.

"Kao Udruženju građana i nebudžetskom korisniku bila bi nam prijeko potrebna i asistencija države koju predstavljamo. Nažalost ona često izostaje što se direktno reflektira i na sportske rezultate", kazao je Mučibabić.

Izet Rađo je naglasio da je strategija razvoja sporta BiH 2022.-2030. spremna i urađena od ekspertnog tima

"Uz malo političke volje ona može biti i usvojena. Strategija razvoja sporta BiH bi dala jasne smjernice za rješavanje mnogih i ključnih problema bh. sporta", smatra Rađo.