Iron Puki u vrelom Ulcinju brusi formu za naredni meč

Najbolji bh. profesionalni bokser Edin Puhalo, alijas Iron Puki, već desetak dana boravi u Ulcinju gdje se priprema za novi važan meč koji ga očekuje 30. jula u Makedoniji u Tetovu.

"U Ulcinju sam već treći put na pripremama. Ovdje zaista imam vrhunske uslove za treniranje tako da iako treniram dva puta dnevno pripreme mi predstavljaju uživanje. Nakon osvojene IBO titule prvaka Evrope u aprilu ove godine cilj nam je bio napad na svjetski naslov, ali dok ne dobijem priliku želim se boriti i održavati svoju takmičarsku formu na jednom ozbiljnom nivou. Nadam se da ću svoju priliku dobiti i da će se borba za svjetski naslov desiti do kraja godine. Međutim, ako se to ne desi isplanirana su mi već tri meča do kraja godine. Prvi je 30. jula, drugi u oktobru, a treći u decembru", rekao je Puki.

Naredni meč Pukija nije za titulu, ali je jednako važan iz razloga što svakim porazom može nazadovati i gubiti bodove te rejting na svjetskim rang listama.

"U Ulcinju radim drugi dio bazičnih priprema i svakom bi preporučio ovo mjesto jer imaju odlične uslove ne samo za boks već i za sve druge sportove. U ranim jutarnjim satima oko 6 sati na velikoj plaži radim kondicione treninge, ali isto tako dosta radim na eksplozivnosti, izdržljivosti, funkcionalnoj snazi, motorici i drugo", objasnio je Puki.

Napomenuo je da večernjim satima radi bokserske treninge.

"Prezadovoljan sam svojom formom i nadam se da ću uskoro saznati ime svog sljedećeg protivnika kako bi mogli sparing fazu i situacione treninge prilagoditi prema njemu", poručio je Puki koji je pohvalio i svoju dosadašnju odličnu saradnju s njemačkom promotorskom kućom Kuc Box promotion na čelu s Alminom Kucom.